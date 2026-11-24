Учасник легендарного українського гурту «Брати Гадюкіни» Ігор Мельничук розповів, якими були гонорари музикантів на зорі 90-х. За словами гітариста, великих заробітків вони не мали, а іноді замість грошей отримували товари. Про це Мельничук розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Знаєте, чому ми свого часу призупинили концертну діяльність? Бо в нас були умови: «На гастролі з нами їздить 12 людей: духова група, три музиканти, дві бек-вокалістки, директор…» А організатори казали: «Хай приїжджають п'ятеро, а не 12». Бо квитки й готель були дорожчі за наші нещасні гонорари. Тому ми свого часу просто перестали грати», – зауважив гітарист Ігор Мельничук.

За словами Ігоря Мельничука, «Брати Гадюкіни» ніколи не були для музикантів бізнес-проєктом, а гонорари гурту не були захмарними. Найдорожчим придбанням за всі роки гастролей для нього став старий мотоцикл «Ява», який він виміняв на два мішки цукру, отримані на цукровому заводі як оплату за виступ. Музикант додав, що такий бартер на той час був звичною справою.

«А зараз, чесно кажучи, ми хотіли б робити все за правилами, щоб гурт приносив гроші, а ми могли б інвестувати їх і допомагати нашим левам-воякам. Просто, якщо ти невпевнено ходиш по землі й не маєш за що купити необхідні речі, то не можеш, відповідно, і допомагати. Тому зараз ми хочемо зробити все з правильним підходом, щоб була користь і нам, і іншим. А люди рахують наші гонорари так: кількість місць в залі множать на вартість квитків, ділять то все на кількість учасників на сцені й кажуть: «Боже, шалені гроші!» – це банальний непрофесійний погляд», – додав клавішник Павло Крахмальов.

Ігор Мельничук підсумував, що шоу-бізнес потребує значних фінансових вкладень. За його словами, запис альбомів, оренда студії та зйомки кліпів потребують чималих витрат.

Легендарний культовий український рок-гурт «Брати Гадюкіни» був створений влітку 1988 року у Львові саксофоністом Олександром «Шулею» Ємцем та молодим музикантом Сергієм Кузьмінським. За час свого існування гурт «Брати Гадюкіни» випустив п’ять студійних альбомів, чотири концертних альбоми та дві збірки хітів, а ще декілька разів розпадався і збирався знову. 3 серпня 2009 року Сергій Кузьминський помер від раку горла. А 2013 року музиканти «Братів Гадюкіних» вирішили відновити гурт і рухатись далі.

До слова, культовий гурт «Брати Гадюкіни» разом із новим солістом Костянтином Дунцем 24 листопада вирушає в тур Україною. Артисти виконуватимуть відомі хіти, пісні з попередніх альбомів та композиції з нової платівки, над якою зараз працюють. Музиканти обіцяють, що у виступах буде місце і для традиційного гумору, і для лірики, яка не зовсім звична для їхньої творчості.

Як повідомлялося, цього літа президент Володимир Зеленський присвоїв гурту «Брати Гадюкіни» звання «Національна легенда України». За 38 років існування колектив створив пісні, які стали класикою українського року. Однак самі музиканти до такого визнання ставляться без пафосу, а називатися легендами їм навіть трохи незручно.