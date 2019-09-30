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    Шоу-биз

    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь

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    Кайя Гербер - 18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    Кайя Гербер

    Во время первого выхода Кайя была одета в разноцветный лиф и костюм

    18-летняя Кайя Гербер стала участницей показа в рамках Недели моды в Париже. Девушка примерила два провокационных наряда. Звездная дочь Синди Кроуфорд завоевывает самые крупные подиумы мира. Она приняла участие в показе знаменитого французского бренда Isabel Marant. Для длинноногой модели подобрали несколько откровенных образов.

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    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь

    Во время первого выхода Кайя была одета в разноцветный лиф и костюм, состоящий из длинного топа и брюк свободного кроя. Верх наряда имел «опасные» вырезы, они оголили грудь Гербер. Дерзкий образ завершили аскетичные украшения - тонкий чокер на шее и браслет на левой руке. Кайе сделали умеренный макияж, а ее волосы собрали в гладкий пучок.

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