116 учасниць конкурсу «Міс Всесвіт-2026» представили національні костюми, присвячені культурі, історії, традиціям і природним символам своїх країн

У дефіле національних костюмів конкурсу «Міс Всесвіт-2026» взяли участь 116 представниць із різних країн світу. Конкурсантки продемонстрували незвичайні сценічні образи: від казкового троля з Норвегії та рожевого фламінго з Мексики до морського коника з Майотти й колючого лангуста з островів Теркс і Кайкос. Деякі учасниці використали свої костюми, щоб привернути увагу до суспільно-політичних питань: представниця США присвятила вбрання боротьбі жінок за рівні права, а конкурсантка з Куби – руху «Жінки в білому», який виступав за звільнення політичних в'язнів. «Главком» зібрав найяскравіші костюми учасниць.

Троль з Норвегії

Представниця Норвегії Абелоне Смедсруд обрала для конкурсу національний костюм у вигляді троля. Таким образом вона вирішила нагадати про те, що Норвегію часто називають «країною тролів». Дизайнери створили масивну конструкцію, яка частково нагадує деревне коріння, та доповнили її ніжними червоними квітами.

Норвегія – казковий троль Джерело: instagram.com/missuniverse

«Зоряна ніч» Нідерландів

Мелісса Боттема, яка представляє Нідерланди, з'явилася на сцені в костюмі, натхненному відомою картиною Вінсента ван Гога «Зоряна ніч». Завдяки цьому образу учасниця вирішила вшанувати внесок своєї країни у світову культуру.

Нідерланди – спадщина ван Гога Джерело: instagram.com/missuniverse

Феміністичний образ США

Представниця США Джастус Келлі обрала костюм із виразним феміністичним посилом. Він присвячений історії боротьби американських жінок за рівні права, подоланню суспільних бар'єрів і змінам у конкурсах краси. Особливу увагу привертає віяло, виготовлене з газетних шпальт. На них розміщені знакові заголовки, зокрема «Жінки здобули право голосу!» та «Афроамериканка перемагає в конкурсі краси!».

Колючий лангуст

Селена Грант із островів Теркс і Кайкос представила образ карибського колючого лангуста. Її костюм отримав назву «Королева припливу». Таким вбранням конкурсантка віддала шану ракоподібним, які відіграють важливу роль в економіці та рибальській культурі островів і є одним із головних природних символів цієї території.

Квітковий образ Пуерто-Рико

Дженніфер Баррето, яка представляє Пуерто-Рико, вийшла на сцену в зеленому боді, оздобленому коштовним камінням. Її образ доповнювали розгалужені рожеві помпони, блискуче листя, довга рожева пір'яна шлейка та головний убір із колючими елементами.

Фольклорний образ Киргизстану

Медіна Ермекова, Медіна Ермекова, представниця Киргизстану, звернулася до національного фольклору та образу Бугу Ене – відомого персонажа своєї країни.

Костюм доповнював головний убір із ріжками, усередині яких була прихована люлька. Вона гармоніювала з тканиною кремової бальної сукні. Також образ прикрашала прозора мерехтлива вуаль, яка поєднувалася з рукавами вбрання.

Гуарана з Бразилії

Національний костюм представниці Бразилії Марселли Козінскі створили під враженням від гуарани – фрукта, що росте в Амазонії. Вбрання прикрасили понад 40 тис. кристалів, завдяки яким воно ефектно виблискувало на сцені.

Для його створення використали незвичайні матеріали: листя виготовили з ПЕТ-пляшок, а фрукти, що звисали з талії конкурсантки, надрукували на 3D-принтері та розфарбували вручну.

Метелик із Кайманових островів

Представниця Кайманових островів Джуліана Майєрс обрала для національного костюма образ метелика-махаона, який мешкає на островах.

Образ доповнювали зелена спідниця, прикрашена яскравими червоними, жовтими, фіолетовими та білими квітами, квітковий головний убір і масивне блискуче намисто.

«Богиня золотих тропіків» Коста-Рики

Маріале Акоста представила костюм, присвячений багатому біорізноманіттю Коста-Рики. Особливістю ансамблю стала велика конструкція на спині у формі гуарії моради – національної квітки Коста-Рики. Плечі конкурсантки прикрашала велика золота жаба з червоними очима. Завершували образ лісово-зелена сукня та корона.

«Пані Свобода» Куби

Мія Діо представила національний костюм під назвою La Dama de la Libertad («Пані Свобода»), у якому поєдналися історичні події та символіка.

Образ присвячений руху «Жінки в білому», який виник на Кубі у 2003 році. Його заснували дружини та родички 75 дисидентів, ув'язнених владою.

За словами конкурсантки, ці люди опинилися за ґратами через мирне використання права на свободу слова та думки. Їхні дружини, матері й інші члени родин одягали біле вбрання, брали із собою гладіолуси та виходили на мирні марші, вимагаючи звільнення ув'язнених.

На задній частині костюма Мії Діо розмістили портрети всіх 75 в'язнів. Композицію доповнили десятки білих гладіолусів, які, за поясненням конкурсантки, символізують мирний опір.

Національна квітка Кюрасао

Біанті Роєр-Гомпертс присвятила свій костюм національній квітці Кюрасао та одній із найвідоміших будівель країни.

Її вбрання прикрашали численні яскраво-жовті квіти дерева кібрахача. Пелюстки рухалися разом із конкурсанткою, коли вона проходила сценою. Ліф костюма виконали в зелених і білих кольорах, які символізують відтінки будівлі Національного архіву Кюрасао.

Лебеді та зимова Данія

Представниця Данії Фі Роуз Ліндегаард обрала костюм, який відсилає до національного птаха її країни та знаменитих скандинавських зим.

Спинку костюма оформили у вигляді сніжинки.

Давня Олімпія у виконанні Греції

Олівія Васілопулос присвятила свій національний костюм Стародавній Олімпії – місцю, яке вважають колискою Олімпійських ігор.

Конкурсантка з'явилася на сцені в обладунках, натхненних давньогрецькими воїнами, які першими брали участь в Олімпійських іграх. Золотий ансамбль вона доповнила синьою накидкою, вінком і відомим олімпійським факелом.

Традиційний театр кабукі з Японії

Саюкі Іто представила костюм, присвячений японському театральному мистецтву. Його основою став Рендзісі — традиційний різновид танцю кабукі.

Конкурсантка одягла кремове кімоно з яскравими червоними деталями та традиційний грим, характерний для театру кабукі. Образ доповнював довгий хвіст із червоними та білими прожилками.

«Острів морських коників» Майотти

Представниця Майотти Маева Тумбу Дані створила сценічний образ, присвячений головному острову цієї території – Гранд-Тер. Основним мотивом костюма став морський коник.

Рожеве фламінго з Мексики

Марія Варгас, яка представляє Мексику, обрала образ рожевого фламінго. Натхненням для нього став півострів Юкатан, де можна побачити цих птахів у природному середовищі.

Основою вбрання став блискучий боді, який задавав тон усьому рожевому ансамблю. Найбільше уваги привертала масивна конструкція з пір'я на спині. Пір'я утворювало велике коло, а над кожним плечем розташовувалася об'ємна тривимірна голова фламінго.

Квітка морівіві з Пуерто-Рико

Дженніфер Баррето представила костюм, натхненний квіткою морівіві, яка є символом стійкості в Пуерто-Рико. Особливість цієї рослини полягає в тому, що вона складає листя, захищаючись від зовнішнього впливу.

Конкурсантка вирішила передати цю властивість через сценічне вбрання. Рожева квітка стала основою великого головного убору, а зелений блискучий боді нагадував стебло рослини. З-під спинної конструкції виступали листя та додаткові квіти, які створювали об'ємну композицію.

Раніше стало відомо, що представниця України Анна Ніконова обрала для конкурсу «Міс Всесвіт-2026» національний костюм «Золота пектораль», натхненний відомою скіфською прикрасою, яку знайшли у 1971 році в кургані Товста Могила.