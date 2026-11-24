Український співак Володимир Дантес розповів про неприємний випадок на початку своєї музичної кар’єри, за який йому досі соромно. Артист у стані алкогольного сп’яніння образив відому українську співачку, а згодом влаштував бійку в нічному клубі. Про це він розповів у розмові з Андрієм Бєдняковим, інформує «Главком».

За словами Дантеса, інцидент стався 28 червня 2010 або 2011 року в Харкові. Того дня він разом із Вадимом Олійником виступав на центральній площі міста. Співак зізнався, що в той період страждав на зіркову хворобу та поводився зухвало.

Після концерту артист випив чимало алкоголю та разом із друзями й тодішньою дівчиною Машею вирушив до нічного клубу. У якийсь момент Дантес помітив, що його обраниці немає поруч, та почав її шукати.

Згодом співак побачив, що дівчина розмовляє з незнайомою йому білявкою. Він втрутився в їхню розмову та почав висувати претензії своїй обраниці. Незнайомка відповіла, що Маша підійде до нього після завершення розмови.

Дантесу така відповідь не сподобалася. Він нахилився до жінки та прошепотів їй на вухо образливі слова, які навіть через роки не наважився повторити публічно.

«Не буду проговорювати ті речі, які сказав їй на вухо, але це було як мінімум некоректно. Ну, там була прямо жесть», – пригадав музикант.

У відповідь незнайомка схопила співака за волосся та покликала когось жестом. Після цього Дантес ударив випадкового чоловіка. Коли очевидці спробували стримати того, щоб він не відповів артисту, співак завдав йому ще одного удару.

Подальшого розвитку подій Дантес не пам’ятає. За кілька хвилин він уже перебував на вулиці разом з охоронцями клубу та телефонував батькові з проханням забрати його додому.

Лише через рік співак дізнався, кого саме образив тієї ночі. Разом зі своєю дівчиною він завітав у гості до відомої артистки, щоб привітати її з народженням сина.

Тоді й з’ясувалося, що незнайомкою, з якою Дантес посварився в нічному клубі, була українська співачка Альона Омаргалієва.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розповів, як потрапив на талант-шоу «Фабрика зірок», з якого розпочалася його музична кар’єра. За словами артиста, він не прагнув популярності та навіть не збирався брати участь у другому турі відбору, однак мати та брат переконали його не втрачати такої можливості.