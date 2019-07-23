18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию
Соня Евдокименко
instagram.com/iamsofiaeve/
Девушка остановилась в живописном курортном городке Форте-деи-Марми.
18-летняя внучка певицы Софии Ротару – Соня Евдокименко – не скрывают свою любовь к путешествиям. На личной страничке в Instagram наследница легендарной исполнительницы уже делилась кадрами своей поездки во Францию. Девушка посетила Париж, устроив импровизированную фотосессию возле Эйфелевой башни.
instagram.com/iamsofiaeve/
Свои июльские каникулы Соня решила провести в Италии. Внучка Софии Михайловны опубликовала в микроблоге свежий портретный снимок. Для выхода в свет девушка выбрала легкий сарафан на бретельках, отдав предпочтение трендовой пастельной палитре и цветочному принту.
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