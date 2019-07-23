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    Шоу-биз

    18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию

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    <p>Соня Евдокименко</p> <p>instagram.com/iamsofiaeve/</p> - 18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию

    Соня Евдокименко

    instagram.com/iamsofiaeve/

    Девушка остановилась в живописном курортном городке Форте-деи-Марми.

    18-летняя внучка певицы Софии Ротару – Соня Евдокименко – не скрывают свою любовь к путешествиям. На личной страничке в Instagram наследница легендарной исполнительницы уже делилась кадрами своей поездки во Францию. Девушка посетила Париж, устроив импровизированную фотосессию возле Эйфелевой башни.

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    18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию
    18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию
    18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию
    18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию
    18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию
    18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию
    18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию
    18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию
    18-летняя внучка Ротару отправилась на отдых в Италию
    instagram.com/iamsofiaeve/

    Свои июльские каникулы Соня решила провести в Италии. Внучка Софии Михайловны опубликовала в микроблоге свежий портретный снимок. Для выхода в свет девушка выбрала легкий сарафан на бретельках, отдав предпочтение трендовой пастельной палитре и цветочному принту.

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