Електронна петиція про присвоєння українській співачці Ірині Федишин почесного звання «Заслужена артистка України» зібрала понад 25 тис. голосів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт електронних петицій президента України.

Ініціатором звернення є Богдан Оніщук, який зареєстрував петицію 4 вересня 2026 року.

Автор наголошує, що Федишин упродовж багатьох років сприяє розвитку українського музичного мистецтва та популяризації національної культури.

Окрему увагу ініціатор звернення приділив благодійній діяльності співачки після початку повномасштабного російського вторгнення. Артистка організовує благодійні концерти та збирає кошти для потреб українських військових.

На думку автора петиції, творчі здобутки виконавиці, її громадянська позиція та волонтерська діяльність заслуговують на державне відзначення.

Нагадаємо, раніше чоловік та продюсер Ірини Федишин Віталій Човник публічно заступився за дружину, яка вкотре залишилася без почесного звання.

Також у березні 2026 року Ірина Федишин передала десятки автомобілів українським військовим. Кошти на їхнє придбання співачка зібрала під час благодійного концертного туру «Україна колядує».

До слова, українські військові нагородили Ірину Федишин та її чоловіка особливими відзнаками за підтримку армії.