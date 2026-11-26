Принцеса Діана була палкою прихильницею британського гурту Duran Duran, гітарист якого Енді Тейлор нещодавно пішов із життя після тривалої боротьби з раком. У 1980-х роках леді Ді підтримувала дружні стосунки з музикантами та зустрічалася з ними на публічних заходах, зокрема на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда. «Главком» зібрав спогади учасників колективу про знайомство з принцесою та її любов до їхньої творчості.

Як пише видання Rolling Stone, принцеса Діана була великою шанувальницею Duran Duran, як і багато британських підлітків її покоління. Учасники гурту познайомилися з нею на концерті Prince's Trust у 1983 році, а вдруге зустрілися на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда «Вид на вбивство» у 1985 році.

Барабанщик гурту Роджер Тейлор згадував, що прихильність принцеси була щирою, а не результатом піар-кампанії. За його словами, для музикантів це було особливим досягненням, адже на початку 1980-х Діана була однією з найвідоміших постатей у світі.

Принцеса Діана та принц Чарльз на зустрічі з гуртом Duran Duran. n скриншот: YouTube-канал DURANx2obsessio

Соліст гурту Саймон Ле Бон також розповідав про неформальне спілкування з принцесою. За його словами, вони відвідували один фітнес-клуб у Лондоні – Chelsea Harbour. Одного разу Діана пожартувала з музикантом, коли побачила його на біговій доріжці. Ле Бон зізнався, що був настільки здивований її словами, що ніяково повернувся до тренажера.

Про особисті зустрічі з принцесою розповідав клавішник гурту Нік Роудс в інтерв'ю виданню People, опублікованому 30 червня 2007 року. За його словами, вперше музиканти зустріли Діану на благодійному заході. Тоді вона здалася йому дуже сором'язливою.

Принцеса Діана та принц Чарльз під час зустрічі з гуртом Duran Duran Скриншот: Duran Duran/ YouTube

Тоді ж музиканти підтримували зв'язок із королівською родиною. У 2007 році принци Вільям і Гаррі запросили Duran Duran виступити на концерті пам'яті матері. За словами Роудса, вони спеціально попросили гурт виконати пісню Rio.

«Нас дуже зворушило те, як неймовірно наполегливо [принци] працювали над цією подією і наскільки вона для них важлива», – каже Родс про концерт, на якому виступлять Елтон Джон, Лілі Аллен, Каньє Вест, Фергі, Браян Феррі та Джосс Стоун. «Вони роблять усе можливе, щоб все відбулося».

Принцеса Діана та принц Чарльз під час зустрічі з гуртом Duran Duran скриншот: Duran Duran/YouTube

В інтерв'ю Entertainment Tonight, опублікованому 4 листопада 2022 року, учасники Duran Duran згадали, що однією з пісень гурту, які любила Діана, була The Wild Boys. Композиція вийшла у 1984 році. Басист Джон Тейлор розповів, що принци Вільям і Гаррі пригадували, як у дитинстві слухали її в автомобілі разом із матір'ю та підспівували.

«Коли ми зустріли Гаррі та Вільяма, вони сказали: «О, ми раніше сиділи на задньому сидінні, і мама вмикала The Wild Boys, а ми підспівували», – розповів Джон Тейлор.

Раніше «Главком» писав, що у 2022 році Енді Тейлор розповів про боротьбу з раком простати четвертої стадії, який йому діагностували ще у 2018 році. Через стан здоров'я музикант не зміг особисто відвідати церемонію включення Duran Duran до Зали слави рок-н-ролу.

Музикант помер 23 листопада 2026 року у віці 65 років після тривалої боротьби з онкологією.