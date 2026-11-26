Меган Маркл поділилася порадою щодо організації Дня подяки, яку засвоїла під час роботи в ресторанах. Герцогиня Сассекська вважає, що хороший господар має заздалегідь подбати про потреби гостей, щоб вони почувалися комфортно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на People.

Минулого року Меган розповіла виданню про свої правила гостинності. За її словами, важливо передбачати потреби гостей і завчасно планувати підготовку до свята.

«Бути чудовим господарем – це передбачати потреби гостей – те, чого я навчилася, працюючи в ресторанах, і тепер люблю привносити у власний дім», – сказала герцогиня.

Меган радить зустрічати гостей напоями та закусками, а також організовувати заняття, які допоможуть їм спілкуватися. Зокрема, можна запропонувати пазли або настільні ігри, щоб гості знаходили спільні інтереси.

Для створення святкової атмосфери вона рекомендує запалити свічки. Ароматизовані можна використовувати у вітальні, тоді як на кухні краще обрати свічки без запаху, щоб не перебивати аромати страв.

Герцогиня також радить заздалегідь нарізати овочі та зелень, аби заощадити час у день свята. До підготовки можна залучити дітей, які зможуть пишатися своїм внеском у святкову вечерю.

Серед страв, які Меган рекомендує для Дня подяки, – морква з песто, приготованим із її зелені, пармезану, оливкової олії та кедрових горіхів. Також вона пропонує подавати картопляне пюре, зелений салат і підливу.

Нагадаємо, 6 листопада стало відомо про арешт 82-річного Томаса Маркла, батька Меган Маркл, у штаті Флорида. Його підозрюють у зберіганні дитячої порнографії. Раніше герцогиня Сассекська заявила, що глибоко вражена повідомленнями про звинувачення на адресу батька.