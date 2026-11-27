Наталія Могилевська та Олександр Ягольник, який продюсував співачку на початку її кар'єри

Український музичний продюсер Олександр Ягольник став на бік Наталії Могилевської у дискусії з Артемом Пивоваровим щодо використання штучного інтелекту в музиці. Він також анонсував публікацію з прикладами про творчий шлях артиста, яку планує підготувати в січні. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ягольника у Facebook.

Олександр Ягольник пояснив, що зараз хоче зосередитися на музиці та створенні нових пісень, тому не планує витрачати час на суперечки. Водночас у січні він має намір опублікувати у ЗМІ аргументований матеріал із прикладами. У ньому продюсер обіцяє розглянути висловлювання Пивоварова про можливості музичного штучного інтелекту в контексті того, як починався творчий шлях співака.

«Наразі я підтримую позицію Наталі Могилевської, яка тому й залишається №1, що тонко нутром реагує на новинки і всі музичні нововведення, та можливості, які дає артисту кожне 10-ліття», – написав Ягольник.

Олександр Ягольник – український музичний продюсер, композитор, поет, драматург і журналіст. На початку кар'єри Наталії Могилевської він продюсував співачку та працював над її музичними проєктами. Зокрема, у 2018 році в інтерв'ю «Главкому» Ягольник розповідав про створення альбому «Ла-ла-ла» та згадував, що у 1997 році було продано 1,5 млн касет із записами Могилевської. Тоді він назвав себе автором і продюсером цього альбому.

Реакція музикантів на допис продюсера

Під публікацією Ягольника користувачі Facebook залишили коментарі з різними оцінками використання штучного інтелекту у створенні музики. Частина дописувачів вважає, що технології не можуть замінити людську працю, талант і професійні навички. Інші сприймають ШІ як інструмент, що відкриває нові можливості для авторів.

Зокрема, музикант Дмитро Гершензон, колишній учасник дуету «Світязь», звернув увагу на оплату праці композиторів та аранжувальників.

«Шара завжди виходить боком, не зараз, так потім. За пісні композитору треба платити, за аранжування треба платити. Любов до ШІ не з цим пов'язана? Просто питання…» – написав він.

Дмитро Гершензон багато років виступав у дуеті «Світязь» разом з Анатолієм Говорадлом. Після переїзду до Ізраїлю музикант продовжив працювати над аранжуваннями та популяризувати українську музику.

Свою позицію висловив і композитор та співак Анатолій Матвійчук. Він наголосив на цінності часу та зусиль, які людина вкладає в опанування професії.

«Як подумаєш, скільки ти витратив сили, часу, грошей, щоб оволодіти цим важливим для тебе ремеслом, а тут – бац – і все так легко. І навіть не в тому справа: радість вона не лише від результату, а й від процесу творення!» – написав Матвійчук.

Водночас Олексій Олейников назвав використання ШІ прогресом і розвитком для людини. Він зазначив, що вже два з половиною роки створює пісні за допомогою штучного інтелекту та отримує цікаві музичні варіанти.

Інший коментатор поцікавився, чи використовують світові артисти можливості ШІ у власному продакшені. Деякі користувачі також іронізували щодо здатності технологій відтворити людські емоції та творчий досвід.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що на шоу «Голос країни» між Артемом Пивоваровим і Наталією Могилевською виникла суперечка через пісню, створену штучним інтелектом. Пивоваров виступив проти популяризації ШІ-музики, тоді як Могилевська підтримала учасницю, яка виконала таку композицію.