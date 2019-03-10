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    Шоу-биз

    25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях

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    <div class="sel_item">Кейт Бекинсейл&nbsp;</div> - 25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях
    Кейт Бекинсейл 

    Ранее голливусдской актрисе приписывали роман с ассистентом Стивеном Симбари

    Если бывшая девушка 25-летнего комика Пита Дэвидсона была его одногодкой - мы говорим об Ариане Гранде, то нынешняя - Кейт Бекинсейл - старше его на 20 лет. О своем отношении к возрастной разнице Пит рассказал в эфире Saturday Night Live, дав первый комментарий о романе с актрисой.

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    25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях
    25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях
    25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях
    25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях
    25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях
    25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях
    25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях
    25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях
    25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях
    25-летний бойфренд Кейт Бекинсейл впервые рассказал об их отношениях

    «Разница в возрасте вызывает какой-то сумасшедший ажиотаж, но нас эта тема совсем не беспокоит. С другой стороны, я мало знаком с этим, и если вы хотите узнать экспертное мнение о том, как встречаться с человеком другой возрастной категории, почему бы вам не поинтересоваться у Леонардо Ди Каприо, Джейсона Стэтхэма, Майкла Дугласа, Скотта Дисика, Дейна Кука, Дерека Джитера», - сказал Дэвидсон, который, по слухам, начал встречаться с Кейт Бекинсейл в начале этого года - аккурат после afterparty «Золотого глобуса».

    Ранее актрисе приписывали роман с ассистентом Стивеном Симбари, а в 2016 году она развелась с режиссером Леном Уайзманом, с которым состояла в отношениях с 2003 года.

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