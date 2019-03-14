49-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру на Багамах



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Дженнифер Лопес Фото: instagram / jlo

Папарацци засекли влюбленных на пляже

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес по-прежнему наслаждаются романтическим отпуском на Багамах, во время которого 49-летняя звезда получила от возлюбленного предложение руки и сердца и кольцо с бриллиантом, стоимость которого оценивается примерно в пять миллионов долларов. Пара никак не комментирует свежие обвинения в адрес Родригеса, который якобы изменяет невесте, а их каникулы выглядят все так же безмятежно.

Напомним, Джей Ло и Алекс Родригес познакомились много лет назад, когда еще певица была замужем за Марком Энтони. Они долгое время не общались, но встретились снова зимой 2017 года. Уже через пару часов после той внезапной встречи Родригес позвонил ей и пригласил на свидание. С тех пор они неразлучны.

На днях Родригес сделал Лопес предложение руки и сердца во время романтического отдыха на Багамских островах. Экс-бейсболист подарил возлюбленной кольцо с огромным бриллиантом, стоимость которого оценивается в более чем 4,5 миллиона долларов. Для Лопес этот брак станет четвертым, а для Родригеса вторым.