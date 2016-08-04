50 Cent опроверг информацию о том, что стал биткоиновым миллионером

Совсем недавно рэпер 50 Cent сообщил, что у него неожиданно появились $7,5 миллионов

По данным инсайдера портала TMZ, музыкант, настоящее имя которого Кертис Джеймс Джексон, выпустив свою пластинку Animal Ambition в 2014 году, предложил расплачиваться за нее не только реальными деньгами, но и биткоинами. Криптовалюта тогда только набирала популярность, и рэпер не озадачивался вопросом, сколько он заработал денег. Теперь же - с



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50 Cent

Совсем недавно рэпер 50 Cent сообщил, что у него неожиданно появились $7,5 миллионов

По данным инсайдера портала TMZ, музыкант, настоящее имя которого Кертис Джеймс Джексон, выпустив свою пластинку Animal Ambition в 2014 году, предложил расплачиваться за нее не только реальными деньгами, но и биткоинами.

Криптовалюта тогда только набирала популярность, и рэпер не озадачивался вопросом, сколько он заработал денег. Теперь же - с учетом роста курса биткоинов - сумма, которой 50 Cent якобы владел, составила почти 8 миллионов долларов. Учитывая то, что в 2015 году рэпер объявил себя банкротом с долгами в 36 миллионов долларов, такой "подарок" был ему весьма кстати. В прошлом месяце музыкант подтвердил эту информацию в Instagram, но потом удалил этот пост.

И вот, когда все СМИ написали о новоиспеченном "биткоиновом миллионере", а поклонники музыканта успели за него порадоваться, выяснилось, что все это - неправда. В распоряжении журнала People оказался документ, согласно которому у рэпера никогда не было биткоиновых счетов.

«До тех пор, пока история в прессе не наносит непоправимый ущерб моему имиджу или бренду, я не считаю нужным опровергать ее. Это особенно актуально, если новости могут пойти на пользу моему имиджу или бренду, даже если заметка основана на недопонимании фактов и содержит ложные сведения. Когда в прессе появилась первая информация обо мне в связи с этим делом, я написал, что "забыл про биткоины", потому что действительно был одним из первых артистов, кто принимал эту валюту. Я не стал опровергать слова о том, что стал миллионером, потому что это шло на пользу моему имиджу как результат моего правильного бизнес-решения»,- заявил музыкант.

Джерело: Hello!