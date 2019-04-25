55-летний Джонни Депп завел роман с 20-летней танцовщицей: фото красотки



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instagram / polinaglen

Джонни и его молодая подруга часто путешествуют и вообще стараются пореже расставаться

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп, после длительных судебных разбирательств со своей бывшей женой актрисой Эмбер Херд, решил тряхнуть стариной и снова влюбится. Его избранницей стала танцовщица go go, которой чуть больше 20 лет, пишет DailyMail.

Пара познакомилась на вечеринке в Лос-Анджелесе. Как рассказывает источник, девушка не узнала в нем мировую знаменитость, когда Депп подошел к ней. Когда же выяснилось, кто он такой, Полина очень обрадовалась, и они поладили. Полина, семья которой живет в России, как полагают, приехала в США два года назад, чтобы продолжить карьеру танцовщицы.

Инсайдер заявил, что она очень милая, заботливая и очень талантливая. Джонни, наверняка, помогает ей, но и Полина свое дело делает очень хорошо. настоящее время она живет с актером-мультимиллионером в его особняке на Бульваре Сансет..



