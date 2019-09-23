72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
София Ротару
instagram.com/sofiarotaru.official
Известная исполнительница любит этот небольшой рыбацкий городок, находящийся в провинции Генуя
Певица София Ротару в Instagram опубликовала достаточно редкую фотографию, на которой она находится в небольшом рыбацком городке Портофино в провинции Генуя в Италии. Звезда любит приезжать сюда.
На кадрах яркая исполнительница любуется красивыми видами Портофино. Снизу можно увидеть большое количество небольших лодочек и кораблей. «Воскресенье в Портофино», – кратко подписала снимок яркая исполнительница.
Поклонники знаменитости отметили, что София Ротару находится в прекрасной форме. При этом надо не забывать, что звезде уже 72 года.