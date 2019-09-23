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    Шоу-биз

    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино

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    <p>София Ротару</p> <p>instagram.com/sofiarotaru.official</p> - 72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино

    София Ротару

    instagram.com/sofiarotaru.official

    Известная исполнительница любит этот небольшой рыбацкий городок, находящийся в провинции Генуя

    Певица София Ротару в Instagram опубликовала достаточно редкую фотографию, на которой она находится в небольшом рыбацком городке Портофино в провинции Генуя в Италии. Звезда любит приезжать сюда.

    На кадрах яркая исполнительница любуется красивыми видами Портофино. Снизу можно увидеть большое количество небольших лодочек и кораблей. «Воскресенье в Портофино», – кратко подписала снимок яркая исполнительница.

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    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино
    72-летняя София Ротару провела выходные в итальянском Портофино

    Поклонники знаменитости отметили, что София Ротару находится в прекрасной форме. При этом надо не забывать, что звезде уже 72 года.

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