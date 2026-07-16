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89-річна Ада Роговцева показала свіже фото в день народження

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ада Роговцева закликала українців підтримати військових
фото: Іnstagram.com/ada_rogovtseva

Ада Роговцева подякувала Ліні Костенко за творчий подарунок

Народна артистка України Ада Роговцев, яка святкує 89-річчя, поділилася святковим дописом з нагоди дня народження. Акторка показала, як вона виглядає, пише «Главком». 

Ада Роговцева показалася у свій день народження вдома. Вона вбралася у сорочку з квітковим принтом та зробила зачіску з кучерявим волоссям. Також артистка зробила легкий макіяж, підкресливши косметикою брови та очі. На світлині зірка дивиться у камеру, підставивши руку під підборіддя.

Актриса розповіла про свої подарунки, зокрема вона згадала про вірш, який їй напередодні свята записала письменниця Ліна Костенко. Вона зачитала рядки з авторського вірша Роговцевої. «Подарунки до дня народження почала отримувати завчасно. Почути свої вірші від прекрасних жінок – це надзвичайна радість. А почути їх від Ліни Василівни – то вже диво! Дякую, стільки сил і наснаги!»

Ада Роговцева поділилася святковим дописом
Ада Роговцева поділилася святковим дописом
фото: Іnstagram.com/ada_rogovtseva

Проте Ада Роговцева закликала своїх прихильників привітати її донатом для військових та підтримати збір. Саме це для артистки є найважливішим подарунком.

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«Найважливіше, що я можу зробити в день народження, – це звернутися до друзів, до глядачів, до всіх вас про допомогу війську! Найкращі вітання для мене – ваш донат! Донатьте фондам та громадським організаціям, яким довіряєте! Зробіть це як привітання мені! А ті, хто довіряє нашому Дрібному сузірʼячку, добре знають, що мені не треба квітів і подарунків! Треба, щоб ми мали змогу продовжувати допомагати підрозділам та окремим бійцям на фронті, яких знаємо особисто, родинам військовослужбовців, мамам і дружинам загиблих, щоб продовжувалася робота із супроводу бійців! Буду вдячна, якщо замість квітів для мене прийде донат», – написала Ада Роговцева.

Як розповідав «Главком», Ада Роговцева 16 липня святкує 89-річчя. У свій день народження акторка вийде на сцену. Як і останні роки, вона проведе його з колегами та глядачами. Артистка виступить на сцені Жовтневого палацу в Києві та зіграє у виставі «Будьте як вдома».

Також повідомлялося, що видатна українська поетеса Ліна Костенко долучилася до флешмобу з нагоди майбутнього дня народження Ади Роговцевої. Письменниця зачитала вірш, написаний акторкою, так Ліна Костенко привітала подругу з прийдешнім святом.

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Теги: Ада Роговцева Ліна Костенко день народження акторка

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