Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ада Роговцева показала вулицю, від якої «зірвала серце» (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ада Роговцева відвідала вулицю свого чоловіка Степанкова, з яким прожила 46 років у шлюбі
фото: Ада Роговцева/Facebook

У 2016 році на честь актора Костянтина Степанкова було названо вулицю в Хмельницькому

Народна артистка України Ада Роговцева відвідала відому вулицю у Хмельницькому, названу на честь її покійного чоловіка актора Костянтина Степанкова. Своїми думками та світлинами рідної вулиці кінозірка поділилася у своєму блозі у Facebook, передає «Главком».

Ада Роговцева мала нагоду відвідати вулицю Костянтина Степанкова під час гастролей у Хмельницькому.  «Наче ось лише я мріяла, що буде в мене чоловік… А промайнуло життя, наші спільні 46 років і вже 22 мої вдовині, і от вже я стою на вулиці його імені. Зірвала серце», – написала Ада Роговцева.

Вулицю в Хмельницькому на честь Костя Степанкова було названо у 2016 році
фото: Ада Роговцева/Facebook

На кадрах, якими акторка поділилася у мережі, вона показала вулицю, яка має ім’я її чоловіка. Ада Роговцева разом з Костянтином Степанковим прожила 46 років у шлюбі. Костянтин Степанков помер у віці 76 років від раку підшлункової залози.

Ада Роговцева разом з Костянтином Степанковим прожила 46 років у шлюбі
фото з відкритих джерел

Вулицю у мікрорайоні Гречани в Хмельницькому на честь Костя Степанкова було названо у 2016 році. Це перейменування відблося в межах дерусифікації міського простору.

Костянтин Степанков відомий радянський і український актор кіно та театру. Справжнє ім’я актора Волощук. Річ у тім, що батько Степанкова був репресований наприкінці 30-х років в часи УНР, тоді він заповів, аби його дружина переписала дітей на своє прізвище Степанко, а під час запису нового прізвища додали літеру «в».

Також повідомлялося, 88-річна акторка Ада Роговцева повідомила про стан свого здоров’я. Через хворобу їй довелося перенести вистави. Ада Роговцева зазначила, що весь початок 2026 року вона хворіла. да Роговцева зазначила, що весь початок 2026 року вона хворіла.  Народна артистка також поділилася, що 11 лютого для неї завжди починалася весна, адже в цей день народився її молодший син Костянтин Степанков. Син акторки помер 1 липня 2012 року у віці 50 років через онкологію. 

Теги: шлюб чоловік Хмельницкий акторка Ада Роговцева вулиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua