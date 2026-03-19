Ада Роговцева показала вулицю, від якої «зірвала серце» (фото)

Ада Роговцева відвідала вулицю свого чоловіка Степанкова, з яким прожила 46 років у шлюбі

У 2016 році на честь актора Костянтина Степанкова було названо вулицю в Хмельницькому

Народна артистка України Ада Роговцева відвідала відому вулицю у Хмельницькому, названу на честь її покійного чоловіка актора Костянтина Степанкова. Своїми думками та світлинами рідної вулиці кінозірка поділилася у своєму блозі у Facebook, передає «Главком».

Ада Роговцева мала нагоду відвідати вулицю Костянтина Степанкова під час гастролей у Хмельницькому. «Наче ось лише я мріяла, що буде в мене чоловік… А промайнуло життя, наші спільні 46 років і вже 22 мої вдовині, і от вже я стою на вулиці його імені. Зірвала серце», – написала Ада Роговцева.

На кадрах, якими акторка поділилася у мережі, вона показала вулицю, яка має ім’я її чоловіка. Ада Роговцева разом з Костянтином Степанковим прожила 46 років у шлюбі. Костянтин Степанков помер у віці 76 років від раку підшлункової залози.

Вулицю у мікрорайоні Гречани в Хмельницькому на честь Костя Степанкова було названо у 2016 році. Це перейменування відблося в межах дерусифікації міського простору.

Костянтин Степанков відомий радянський і український актор кіно та театру. Справжнє ім’я актора Волощук. Річ у тім, що батько Степанкова був репресований наприкінці 30-х років в часи УНР, тоді він заповів, аби його дружина переписала дітей на своє прізвище Степанко, а під час запису нового прізвища додали літеру «в».

Також повідомлялося, 88-річна акторка Ада Роговцева повідомила про стан свого здоров'я. Через хворобу їй довелося перенести вистави. Ада Роговцева зазначила, що весь початок 2026 року вона хворіла. Народна артистка також поділилася, що 11 лютого для неї завжди починалася весна, адже в цей день народився її молодший син Костянтин Степанков. Син акторки помер 1 липня 2012 року у віці 50 років через онкологію.