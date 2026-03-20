Ліна Костенко та Ада Роговцева. Свіжі фото підкорили мережу

Нові фото Ліни Костенко з дня її народження зворушили мережу

19 березня свій ювілей святкувала видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко. На її день народження завітало чимало людей, серед них була й народна артистка України Ада Роговцева, про це пише «Главком».

У мережі з'явилися фото з дня народження Ліни Костенко. На кадрах письменниця показалася зі своїми близькими друзями та іншими гостями. Однією з них була Ада Роговцева. На кадрах можна побачити Аду Роговцеву та Ліну Костенко разом. Акторка і поетеса сидять поруч та спілкуються.

Відомі українці 19 березня привітали Ліну Костенко з днем народження, серед них Ада Роговцева фото: Микола Княжицький

У коментарях українці були раді побачити таку компанію та нові фото 96-річної Ліни Костенко. Також користувачі відмітили те, що на світлинах зібрані справжні легенди України та зазначили, що з такими талантами «Нація є, була й буде».

«Дякую, що поділилися. Ці світлини тішать око!»

«Дякую за ці фото живої легенди української поезії!»

«Дякую, що поділились фото з Ліною Василівною - вона прекрасна!»

«Гарне товариство!»

«Легенди. Неймовірна атмосфера, яка відчувається навіть скрізь фото.»

«Які чудові люди зібрались! Вітання іменинниці!»

На інших фото можна побачити й інших зірок та відомих українців, які прийшли привітати Ліну Костенко. За столом, окрім них, можна побачити колишнього міністра культури Євгена Нищука, фронтмена гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, Народну артистку України Аду Роговцеву, письменника, поета та музиканта Сергія Жадана, головну редакторку газети «День» Ларису Івшину, директора видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Івана Малковича та інших відомих українців.

До слова, Ліну Костенко також привітав мер Києва Віталій Кличко: «Захоплююся вашою силою духу, сміливістю й шляхетністю, натхненням творити, Ліно Василівно! Ви залишаєтеся в Києві, тримаєте волю нашого міста, яке Ви так любите. Ви надихаєте українців боротися за свою свободу, не зраджувати принципам та ідеалам. Гордий бути знайомим особисто. Дякую за Ваш талант, за стійкість, за любов до України! Многая літа, Ліно Василівно! Сил Вам та здоров‘я! З Днем народження!». До свого привітання Віталій Кличко додав спільне фото з Ліною Костенко.

Посол у Великій Британії Валерій Залужний теж привітав із днем народження відому українську письменницю Ліну Костенко. Колишній головком ЗСУ зачитав вірш Ліни Костенко «Життя іде і все без коректур».

До привітань долучилося видавництво «Абабагаламага», яке теж привітало письменницю. «Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох» – ці знамениті рядки Ліни Костенко про Шевченка, власне, стосуються і її самої… Її називають Королевою української поезії ХХ століття, яка «в часи безвір’я повертала людям віру у слово, а також такі поняття, як гідність, національна честь і самоповага», – йдеться в дописі.

У соцмережах фронтмен гурту Океан Ельзи співак Святослав Вакарчук теж привітав із днем народження українську письменницю та поетесу Ліну Костенко. Співак пригадав, як у школі читав твори поетеси, а згодом писав музику для вистави за мотивами її роману. Святослав Вакарчук написав, що він познайомився з творчістю Ліни Костенко ще у школі.

До слова, Ллна Костенко анонсувала поетичну книгу «Вітер з Марса». З нагоди дня народження Ліни Костенко видавництво «Абабагаламага» презентувало обкладинку її нової поетичної книжки письменниці.

Обкладинка поетичої книги «Вітер з Марса» фото: Іnstagram/ababahalamaha

У«цій книзі в неповторному емоційному синтезі пере­тинаються трагічні пророцтва і пронизлива ніжність, нещадні афористичні ска­ну­вання політичних реалій і ностальгійні виміри людського буття. Нинішня війна бачиться не лише як злочинний факт історичного вар­варства, а як гло­­бальна загроза планеті», – йдеться у дописі. Книга «Вітер з Марса» буде опублікована у другій половині квітня.