Ліна Костенко та Ада Роговцева. Свіжі фото підкорили мережу

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Ліна Костенко та Ада Роговцева показалися на спільних фото
фото: Микола Княжицький

Нові фото Ліни Костенко з дня її народження зворушили мережу

19 березня свій ювілей святкувала видатна українська поетеса та письменниця Ліна Костенко. На її день народження завітало чимало людей, серед них була й народна артистка України Ада Роговцева, про це пише «Главком».

У мережі з'явилися фото з дня народження Ліни Костенко. На кадрах письменниця показалася зі своїми близькими друзями та іншими гостями. Однією з них була Ада Роговцева. На кадрах можна побачити Аду Роговцеву та Ліну Костенко разом. Акторка і поетеса сидять поруч та спілкуються.

Відомі українці 19 березня привітали Ліну Костенко з днем народження, серед них Ада Роговцева
фото: Микола Княжицький

У коментарях українці були раді побачити таку компанію та нові фото 96-річної Ліни Костенко. Також користувачі відмітили те, що на світлинах зібрані справжні легенди України та зазначили, що з такими талантами «Нація є, була й буде».

Ліна Костенко та Ада Роговцева показалися на спільному фото
фото: Микола Княжицький

Реакція українців на фото з дня народження Ліни Костенко

Фото з дня народження Ліни Костенко підкорили мережу
фото: скриншот Facebook
  • «Дякую, що поділилися. Ці світлини тішать око!»
  • «Дякую за ці фото живої легенди української поезії!»
  • «Дякую, що поділились фото з Ліною Василівною - вона прекрасна!»
  • «Гарне товариство!»
Фото з дня народження Ліни Костенко підкорили мережу
фото: скриншот Facebook
  • «Легенди. Неймовірна атмосфера, яка відчувається навіть скрізь фото.»
  • «Які чудові люди зібрались! Вітання іменинниці!»

На інших фото можна побачити й інших зірок та відомих українців, які прийшли привітати Ліну Костенко. За столом, окрім них, можна побачити колишнього міністра культури Євгена Нищука, фронтмена гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, Народну артистку України Аду Роговцеву, письменника, поета та музиканта Сергія Жадана, головну редакторку газети «День» Ларису Івшину, директора видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Івана Малковича та інших відомих українців.

Видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко відзначила свій день народження
фото: Микола Княжицький

До слова, Ліну Костенко також привітав мер Києва Віталій Кличко: «Захоплююся вашою силою духу, сміливістю й шляхетністю, натхненням творити, Ліно Василівно! Ви залишаєтеся в Києві, тримаєте волю нашого міста, яке Ви так любите. Ви надихаєте українців боротися за свою свободу, не зраджувати принципам та ідеалам. Гордий бути знайомим особисто. Дякую за Ваш талант, за стійкість, за любов до України! Многая літа, Ліно Василівно! Сил Вам та здоров‘я! З Днем народження!». До свого привітання Віталій Кличко додав спільне фото з Ліною Костенко.

Посол у Великій Британії Валерій Залужний теж привітав із днем народження відому українську письменницю Ліну Костенко. Колишній головком ЗСУ зачитав вірш Ліни Костенко «Життя іде і все без коректур».

До привітань долучилося видавництво «Абабагаламага», яке теж привітало письменницю. «Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох» – ці знамениті рядки Ліни Костенко про Шевченка, власне, стосуються і її самої… Її називають Королевою української поезії ХХ століття, яка «в часи безвір’я повертала людям віру у слово, а також такі поняття, як гідність, національна честь і самоповага», – йдеться в дописі.

У соцмережах фронтмен гурту Океан Ельзи співак Святослав Вакарчук теж привітав із днем народження українську письменницю та поетесу Ліну Костенко. Співак пригадав, як у школі читав твори поетеси, а згодом писав музику для вистави за мотивами її роману. Святослав Вакарчук написав, що він познайомився з творчістю Ліни Костенко ще у школі. 

До слова, Ллна Костенко анонсувала поетичну книгу «Вітер з Марса». З нагоди дня народження Ліни Костенко видавництво «Абабагаламага» презентувало обкладинку її нової поетичної книжки письменниці.

Обкладинка поетичої книги «Вітер з Марса»
фото: Іnstagram/ababahalamaha

У«цій книзі в неповторному емоційному синтезі пере­тинаються трагічні пророцтва і пронизлива ніжність, нещадні афористичні ска­ну­вання політичних реалій і ностальгійні виміри людського буття. Нинішня війна бачиться не лише як злочинний факт історичного вар­варства, а як гло­­бальна загроза планеті», – йдеться у дописі. Книга «Вітер з Марса» буде опублікована у другій половині квітня. 

Читайте також:

Читайте також

Сінді Кроуфорд прозвали «Крихітка Джиа» у модельному бізнесі
Легендарна модель 90-х років Сінді Кроуфорд святкує 60-річчя. Найцікавіші факти
20 лютого, 10:13
20 лютого Сінді Кроуфорд відзначала 60-річчя
Сінді Кроуфорд відсвяткувала 60-річчя: модель показалася з найріднішими (фото)
25 лютого, 10:45
Емма Вотсон не приховує нових стосунків з мексиканським бізнесменом
Зірка «Гаррі Поттера» Емма Вотсон показалася на відпочинку з мексиканським мільярдером (фото)
5 березня, 19:07
За словами Кравець, причина хвороби тісно пов’язана з її психологічним станом
Ексзірка «Кварталу» Олена Кравець розповіла про хворобу, з якою бореться тривалий час
7 березня, 10:09
Церемонія Оскар 2026 повний список переможців
Оскар-2026: всі переможці найголовнішої кінопремії року
16 березня, 06:18
Ірландська акторка Джессі Баклі стала тріумфаторкою 98-ї церемонії «Оскар»
Тріумфаторка Оскара-2026 Джессі Баклі: що відомо про актрису, яка підкорила Голлівуд
16 березня, 15:24
Для появи на головній кіноподії року Стоун обрала розкішну білу сукню від модного Дому Louis Vuitton, амбасадоркою якого вона є ще з 2017 року
Оскар-2026. Емма Стоун побила рекорд Меріл Стріп та вразила дивовижною сукнею (фото)
16 березня, 15:46
Акторка Шейна Макгейл на червонsq доріжws 98-ї церемонії «Оскар» у сукні від українського бренду Lever Couture
Оскар-2026. Акторка Шейна Макгейл з'явилася на «Оскарі» у вбранні від української дизайнерки
16 березня, 17:23
Кінопрем'єри 19 березня 2026 року
Ніч у морзі та найдорожчий фільм року. Кінопрем'єри тижня
Вчора, 05:45

Шоу-біз

Ліна Костенко та Ада Роговцева. Свіжі фото підкорили мережу
Ліна Костенко та Ада Роговцева. Свіжі фото підкорили мережу
Ведучий Джеджула разом із донькою потрапив у ДТП (відео)
Ведучий Джеджула разом із донькою потрапив у ДТП (відео)
Донька власника АТБ Анна Буткевич перевтілилася в Ірину Білик (відео)
Донька власника АТБ Анна Буткевич перевтілилася в Ірину Білик (відео)
Ало чи алло? Авторка хіта «Питань нема» озадачила мовознавців своєю новою піснею
Ало чи алло? Авторка хіта «Питань нема» озадачила мовознавців своєю новою піснею
Святослав Вакарчук щемливо привітав Ліну Костенко та згадав свої шкільні роки (фото)
Святослав Вакарчук щемливо привітав Ліну Костенко та згадав свої шкільні роки (фото)
Фіналіст «Голосу країни» Марко Квітка долучився до лав ЗСУ (фото)
Фіналіст «Голосу країни» Марко Квітка долучився до лав ЗСУ (фото)

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
18 березня, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

