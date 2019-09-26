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    Шоу-биз

    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки

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    Карди Би - «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    Карди Би

    Звезда поделилась личной историей

    Скандальная рэперша Карди Би поделилась шокировавшим ее случаем харассмента, с которым столкнулась прямо во время фотосессии для одного из известных журналов (артистка не уточнила, какого именно). Об этом она рассказала в интервью Independent:

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    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки
    «А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки

    «Фотограф сначала флиртовал со мной, спрашивал, хочу ли я попасть в этот журнал. А потом он вдруг достал свой пенис! Я так [fucking] разозлилась, сказала ему, что это просто безумие, и ушла. Но знаете, что на самом деле оказалось безумием? Что потом я пришла к владельцу издания и рассказала обо всем, а он лишь посмотрел на меня, типа «И что?».

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