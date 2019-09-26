«А потом он вдруг достал свой…»: Карди Би рассказала о домогательствах фотографа во время съемки



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Карди Би

Звезда поделилась личной историей

Скандальная рэперша Карди Би поделилась шокировавшим ее случаем харассмента, с которым столкнулась прямо во время фотосессии для одного из известных журналов (артистка не уточнила, какого именно). Об этом она рассказала в интервью Independent:

«Фотограф сначала флиртовал со мной, спрашивал, хочу ли я попасть в этот журнал. А потом он вдруг достал свой пенис! Я так [fucking] разозлилась, сказала ему, что это просто безумие, и ушла. Но знаете, что на самом деле оказалось безумием? Что потом я пришла к владельцу издания и рассказала обо всем, а он лишь посмотрел на меня, типа «И что?».