Ада Роговцева показала ексклюзивні фото з правнуком та рідними до Великодня 

Акторка поділилася сімейною традицією з нагоди Великодня

Народна артистка Ада Роговцева готувалася до Великодня з рідними. 88-річна акторка поділилася у мережі ексклюзивними фото з близькими під час приготування до свята. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

У своєму блозі Ада Роговцева опублікувала допис зі світлинами, де вона з рідними та близькими фарбує та розмальовує яйця-крашанки до Великодня.

Ада Роговцева показала фото з рідними до Великодня фото: Іnstagram.com/ada_rogovtseva

Акторка розповіла, що це є традицією її родини. Щороку вона та її близькі збираються разом, фарбують яйця та проводять час у родинному колі.

«Традиції незмінні. Кожного року всі разом – діти і дорослі фарбуємо, розмальовуємо яйця-крашанки. І це перш за все можливість побачитись і поспілкуватися – побути разом напередодні Великодня», – йдеться у дописі.

Ада Роговцева показала рідкісні свого правнука фото: Іnstagram.com/ada_rogovtseva

На фото, які опублікувала акторка, вона показалася зі своїм правнуком, близькими та друзями. На кадрах артистка та інші зосереджені на фарбуванні крашанок. На окремих фото можна побачити вже готові крашанки різноманітних кольорів з оригінальним орнаментом.

Нагадаємо, ведуча Катерина Осадча з нагоди свята поділилася сімейними традиціями зі своїм чоловіком шоуменом Юрієм Горбуновим. Вона розповіла про родинні звичаї та підготовку до Воскресіння Христового. Однією з великодніх традицій її родини є декорування святкового столу. Ведуча завжди готує прикраси до столу та репетирує сервірування.

До слова, українська співачка Ірина Федишин напередодні Великодня поділилася із шанувальниками процесом підготовки до свята. Зірка показала, як вона пече паски зі своєю мамою та поділилася сімейним рецептом. Ірина Федишин поділилася своєю публікацією 9 квітня в чистий четвер, коли православні християни та греко-католики готуються до свята, прибирають у домівках та печуть паски.