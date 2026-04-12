Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ада Роговцева показала ексклюзивні фото з правнуком та рідними до Великодня 

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Іnstagram/ada_rogovtseva

Народна артистка Ада Роговцева готувалася до Великодня з рідними. 88-річна акторка поділилася у мережі ексклюзивними фото з близькими під час приготування до свята. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

У своєму блозі Ада Роговцева опублікувала допис зі світлинами, де вона з рідними та близькими фарбує та розмальовує яйця-крашанки до Великодня. 

Акторка розповіла, що це є традицією її родини. Щороку вона та її близькі збираються разом, фарбують яйця та проводять час у родинному колі. 

«Традиції незмінні. Кожного року всі разом – діти і дорослі фарбуємо, розмальовуємо яйця-крашанки. І це перш за все можливість побачитись і поспілкуватися – побути разом напередодні Великодня», – йдеться у дописі. 

На фото, які опублікувала акторка, вона показалася зі своїм правнуком, близькими та друзями. На кадрах артистка та інші зосереджені на фарбуванні крашанок. На окремих фото можна побачити вже готові крашанки різноманітних кольорів з оригінальним орнаментом. 

Нагадаємо, ведуча Катерина Осадча з нагоди свята поділилася сімейними традиціями зі своїм чоловіком шоуменом Юрієм Горбуновим. Вона розповіла про родинні звичаї та підготовку до Воскресіння Христового. Однією з великодніх традицій її родини є декорування святкового столу. Ведуча завжди готує прикраси до столу та репетирує сервірування.

До слова, українська співачка Ірина Федишин напередодні Великодня поділилася із шанувальниками процесом підготовки до свята. Зірка показала, як вона пече паски зі своєю мамою та поділилася сімейним рецептом. Ірина Федишин поділилася своєю публікацією 9 квітня в чистий четвер, коли православні християни та греко-католики готуються до свята, прибирають у домівках та печуть паски.

Читайте також:

Теги: Великдень 2026 Ада Роговцева

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Сьогодні, 06:45
Сьогодні, 05:59
Вчора, 16:15
Вчора, 12:10
Вчора, 05:59
10 квiтня, 15:17

Прес-релізи

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua