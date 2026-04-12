У Києві освячено перші Великодні кошики (репортаж)

Посвятити Великодні кошики зібралися десятки вірян у столичних церквах

Київ занурився у святкування Світлого Христового Воскресіння. З першими променями сонця в неділю, 12 квітня, до київських храмів почали сходитися містяни, аби освятити великодні кошики. Про це повідомляє «Главком».

На подвір’ях Михайлівського Золотоверхого собору, Патріархального собору Воскресіння Христового та інших знакових храмів столиці вже вишикувалися черги вірян. Кияни приходять цілими родинами, приносять традиційні паски, крашанки та весняні квіти.

Священнослужителі проводять обряди освячення кошиків безперервно, щоб уникнути великого скупчення людей.

Цьогорічний Великдень у Києві знову проходить із суворим дотриманням безпекових норм.

Важливо пам’ятати, що у разі оголошення повітряної тривоги священники та парафіяни зобов’язані перервати службу і пройти до найближчого безпечного місця (станції метро або підземні сховища).

Правоохоронці закликають не затримуватися на подвір'ях храмів після освячення страв.

Для тих мешканців столиці, які вирішили залишитися вдома з міркувань безпеки або через стан здоров’я, більшість парафій організували прямі ефіри богослужінь на своїх сторінках у соцмережах та YouTube.

Нагадаємо, 12 березня православна церква відзначає Світле Воскресіння Христове – Великдень. Також віряни вшановують пам'ять святого Симеона Нового Богослова – одного з найвидатніших християнських містиків та богословів.