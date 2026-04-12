Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві освячено перші Великодні кошики (репортаж)

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
12 квітня 2026 року українці святкують Великдень
Посвятити Великодні кошики зібралися десятки вірян у столичних церквах

Київ занурився у святкування Світлого Христового Воскресіння. З першими променями сонця в неділю, 12 квітня, до київських храмів почали сходитися містяни, аби освятити великодні кошики. Про це повідомляє «Главком».

На подвір’ях Михайлівського Золотоверхого собору, Патріархального собору Воскресіння Христового та інших знакових храмів столиці вже вишикувалися черги вірян. Кияни приходять цілими родинами, приносять традиційні паски, крашанки та весняні квіти.

Священнослужителі проводять обряди освячення кошиків безперервно, щоб уникнути великого скупчення людей.

Цьогорічний Великдень у Києві знову проходить із суворим дотриманням безпекових норм.

Важливо пам’ятати, що у разі оголошення повітряної тривоги священники та парафіяни зобов’язані перервати службу і пройти до найближчого безпечного місця (станції метро або підземні сховища).

Правоохоронці закликають не затримуватися на подвір'ях храмів після освячення страв.

Для тих мешканців столиці, які вирішили залишитися вдома з міркувань безпеки або через стан здоров’я, більшість парафій організували прямі ефіри богослужінь на своїх сторінках у соцмережах та YouTube.

Нагадаємо, 12 березня православна церква відзначає Світле Воскресіння Христове – Великдень. Також віряни вшановують пам'ять святого Симеона Нового Богослова – одного з найвидатніших християнських містиків та богословів.

Теги: Київ свята Великдень 2026 свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua