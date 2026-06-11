Зеленський назвав свого улюбленого українського артиста та гурт

Президент: «У нас дуже багато різних талантів»

Президент України Володимир Зеленський розкрив свої уподобання в музиці та зізнався, кого з українських зірок він слухає. Глава держави назвав ім’я свого улюбленого артиста на презентації результатів «Тисячовесни», повідомляє кореспондент «Главкома».

Зеленський пояснив, що не може назвати список артистів, які йому подобаються, та чиї пісні він слухає. «Я просто, як президент України, не можу дозволити під час цієї ініціативи, коли тут експерти, і всі це транслюють, сказати: «Ось ці напрямки мені подобаються, і ще й прізвище назвати», – зазначив він.

Однак Зеленський все ж зізнався, що є гурт, який він любить: «Я люблю «Океан Ельзи», чесно. Тільки не кажіть Вакарчуку. Але правда: у нас дуже багато різних талантів. Я називаю Вакарчука, тому що ніхто не образиться, що я назвав Вакарчука. Є реально молоді і дуже талановиті, а може і талановитіші, ніж Вакарчук. Але точно ніхто так не образиться».

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук отримав відзнаку «Національна легенда України» з рук Зеленського фото: Офіс президента

Також Зеленський розповів, що користується різними платформами, де можна слухати музику. Зокрема YouTube Music, Spotify, Apple Music та інші: «Я всім користуюся. Я засинаю так, чесно».

До того ж президент України зазначив, що він слухав пісні співака Bad Bunny. За словами Зеленського, йому сподобалася музика артиста. «Я вважаю, що в усіх жанрах музики у нас є дуже круті люди, абсолютно талановиті. Я ніколи не думав, що я, наприклад, Bunny (Bad Bunny – пуерториканський співак, репер і автор пісень) послухаю з таким задоволенням», – поділився Зеленський.

Під час презентації Володимир Зеленський також розповів, який би серіал зняв в Україні, якби був учасником державної програми «Тисячовесна». Також президент назвав слабке місце України у культурній війні за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що державна програма підтримки культури «Тисячовесна» стане щорічною та сприятиме створенню якісного українського контенту, здатного протидіяти російській пропаганді. За його словами, на конкурс у межах програми надійшло 2634 заявки.

Нагадаємо, український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» отримав відзнаку «Національна легенда України». Він зазначив, що найбільше на нагороди заслуговують наші захисники і захисниці, які кожного дня захищають Україну на фронті.

До слова, міністерство культури та стратегічних комунікацій України ухвалило рішення продовжити дію статусу критично важливих підприємств для низки організацій у сфері культури та видовищних заходів. Статус підприємства, критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, продовжили для ТОВ «Суперсиметрія». Ця юридична особа повністю володіє правами на управління, організацію концертів і весь творчий доробок легендарного рок-гурту «Океан Ельзи».