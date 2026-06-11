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Чим займається Поплавський після корупційного скандалу? Зібров розповів про будні ексректора

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Співак Павло Зібров і колишній ректор Університету культури Михайло Поплавський
фото надано пресслужбою Зіброва

Павло Зібров висловився про звинувачення у бік Поплавського

Колишній ректор Київського університету культури Михайло Поплавський потрапив у гучний скандал через підозру у привласненні бюджетних коштів. Його колега, співак Павло Зібров, розповів, чим займається Поплавський після обшуків. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар Зіброва проєкту «Наодинці з Гламуром».

Як розповів Павло Зібров, він нещодавно зустрічався із Поплавським. Колишній ректор наразі продовжує займатися буденними справами, зокрема постійно ходить на роботу.

«До нього я зайшов буквально на п’ять хвилин, спитати, як він себе почуває, як здоров’я. Активний. Сказав: «Пашо, все нормально, туман розсіється, правда буде на нашій стороні». Більше про це ми не говорили. Настрій нормальний, робочий. Кажуть, що він ходить на роботу, а чого йому тікати? Документи, які потрібно було, в них забрали, це все, перевірка йде. Нічого не висунули йому», – заявив співак.

Павло Зібров і Михайло Поплавський
Павло Зібров і Михайло Поплавський
фото з відкритих джерел

Також Зібров прокоментував звинувачення, що отримав Поплавський. Він назвав їх «серйозними речами». На думку артиста, його колега не може бути причетний до такого.

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«Серйозних речей у Михайла Михайловича немає і не може бути. Він обізнана людина. Перш ніж щось зробити, він 25 разів подумає. Є в нього друзі, я думаю, які йому підкажуть», – зазначив Павло Зібров.

Як повідомляв «Главком», правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури і мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, джерела у правоохоронних органах повідомили «Главкому», що 27 березня з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського.

До слова, поки правоохоронні органи вивчали фінансову документацію Київського національного університету культури і мистецтв, Михайло Поплавський одразу після слідчих дій заявив про підготовку масштабного ювілейного концерту та зустрівся з третім президентом України Віктором Ющенком. Колишній ректор готується до прийому західних інвесторів та проведення національної премії.

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Теги: обшук скандал розслідування Михайло Поплавський

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