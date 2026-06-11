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Андрій Білоус, якого підозрюють у зґвалтуванні, пише книгу про свою справу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Андрій Білоус поділився новими фото на своїй сторінці у Facebook
фото: Andrii Bilous/Facebook

Андрій Білоус заявив про свою невинуватість у справі про сексуальне насильство над студентками

Ексдиректор Молодого театру, викладач університету Карпенка-Карого, режисер Андрій Білоус, який перебуває під вартою, заявив про написання книги та розповів про свій стан і думки. Цим режисер поділився на своїй новій сторінці у Facebook, пише «Главком».

Андрій Білоус планує опублікувати на новій сторінці фрагменти зі своєї автобіографічної книги-розслідування «Закляклі», яку він пише, перебуваючи за ґратами. У цій книзі він розповідатиме про те, що може розголошувати до завершення судового процесу.

«Зараз не буде прізвищ, подробиць, деталей. Не буде лірики, художніх образів, опису подій. Не буде спогадів, інтимних сцен, усе це без цензури увійде в друковану версію книги. Тут поки що буде лише сухе розслідування того, як мене посадили. Викриття схеми. Книга створюється в місці, позбавленому толерантності. В дуже важкому психологічному стані. Це накладає відбиток на стиль написання. Фрагмент першої глави «Політика фемінізму» буде опубліковано завтра. Зараз ще хочу сказати декілька слів, які не можу не сказати», – написав Білоус.

Андрій Білоус, який перебуває у СІЗО, пише книгу-розслідування
Андрій Білоус, який перебуває у СІЗО, пише книгу-розслідування
фото: Andrii Bilous/Facebook

Викладач зізнався, що він переживає шок та «психологічну катастрофу», адже, за його словами, він не винен у тому, в чому його звинувачують. «Ти переживаєш кошмар. Страшний сон. Прокинувшись щоранку, ти розумієш, що це не сон. Але все одно ти ввесь час намагаєшся прокинутись, знову опинитися в тому житті, в якому нічого цього нема. В тому житті, де ти успішний режисер, керівник найкращого театру, улюблений вчитель, батько, друг. Де тебе поважають і цінують. Але сон не закінчується. Цей кошмар не закінчується вже півтора року», – вважає ексдиректор Молодого театру.

За словами Білоуса, він втратив усе своє життя, зокрема репутацію, ім’я та друзів. «У мене відібрали усе. Мою роботу, мою творчість, мої доходи. Я втратив репутацію, ім’я, друзів. Перспективу будь-якого майбутнього. Мене знищили», – запевняє він.

Андрій Білоус заявив про свою невинуватість
Андрій Білоус заявив про свою невинуватість
фото: Andrii Bilous/Facebook

Також режисер зізнався, що має суїцидальні думки, перебуваючи у СІЗО: «Я щоранку, прокинувшись, довго дивлюся на зручний крюк над головою в камері. Я починаю день з того, що вмовляю себе жити. Коли ти вчинив злочин, ти знаєш, що ти злочинець, і ти готовий. Я не був готовий до всього того, що зі мною відбувається зараз».

Режисер Андрій Білоус, який перебуває у СІЗО, розповів про свій стан і думки
Режисер Андрій Білоус, який перебуває у СІЗО, розповів про свій стан і думки
фото: Andrii Bilous/Facebook

Андрій Білоус також зізнався, що не може прийняти того, що про нього говорять його друзі та колеги. Для режисера є незрозумілим те, що люди бажають йому смерті.

«Я не вірю власним вухам, коли слухаю аудіозаписи в матеріалах справи, як моя найулюбленіша актриса називає мене серійним маніяком і вимагає негайно запроторити до психушки, а інша, не менш улюблена, мріє, щоб в мій дім, де живе вся моя родина, прилетів шахед…» – написав він.

Режисер Андрій Білоус, який перебуває у СІЗО, розповів про свій стан і думки
Режисер Андрій Білоус, який перебуває у СІЗО, розповів про свій стан і думки
фото: Andrii Bilous/Facebook

Водночас Андрій Білоус називає звинувачення у свій бік міфом та вигадкою. Також він запевнив, що ніякого насильства він не вчиняв щодо студенток, адже для цього потрібна ненависть.

«Ви люди? Та навіть якби я когось убив, розчленував, з’їв, то нехай це я буду маніяком, навіщо ж ви бажаєте смерті людині, завдяки якій ви стали такими, які ви є, і вину якої не доведено?! Вина моя – міф! Вигадка! Краще, ніж ви, ніхто не знає, що ніякого насилля ніколи не було, щоб було насилля, потрібна ненависть. Насилля – це те, що вже півтора року робите зі мною ви», – резюмував Білоус.

Нагадаємо, дружина режисера Ірина Білоус опублікувала звернення до Офісу Генерального прокурора та висловилася про підозру свого чоловіка. Ірина Білоус закликала припинити «катування» свого чоловіка. Жінка стверджує, що Андрія Білоуса тримають у СІЗО за необґрунтованою підозрою.

Зазначимо, поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток. За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат. 

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Теги: СІЗО в'язниця Андрій Білоус

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