Акторка Катерина Тишкевич вперше стане мамою після тривалого лікування 

Катерина Тишкевич розповіла про свою недугу та загрозу викидня на початку вагітності

Подружжя українських акторів Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк вперше стануть батьками. Пара розповіла про довгоочікувану вагітність в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише «Главком».

Катерина Тишкевич ине очікувала, що їй вдасться так швидко завагітніти. «Ми вагітні. Ми нещодавно перейшли у другий триместр. Насправді ми весь цей час навіть не пробували. Я не думала, що в нас так швидко вийде насправді», – розповіла актриса.

Тривалий час зірка лікувалася, тому приймала препарати через хронічні головні болі. Тоді подружжя не могло планувати вагітність. Однак лікарі обрали для Тишкевич інші медикаменти, з якими вона мала шанс завагітніти.

«Останні півтора-два роки я вже не приймаю антидепресанти. Мене вдалося настільки стабілізувати, що я змогла не повертатися в депресивні стани. Я перейшла на інший препарат, на якому можна вагітніти, і ми вирішили пробувати. Ми домовилися, і моя лікарка це схвалила. Насправді це також один зі способів покращити моє самопочуття ще більше, бо ми відслідкували динаміку, що коли передменструальний синдром, я уходжу знову в погіршення. Тобто гормональний елемент теж мені дає погіршення по головному болю. І ми вирішили в такий спосіб зробити мені ще кращий стан», – пояснила зірка.

Актори Тишкевич і Томусяк фото: Іnstagram.com/kateryna__tyshkevych

Майбутні батьки ретельно підійшли до планування вагітності та навіть обрали дату для зачаття. У лютому цього року акторка дізналася, що чекає на первістка.

«Ну і, звісно, ми дуже хотіли, і будинок був куплений, в нас уже є місце під дитячу тощо, тому було вирішено, що ми починаємо пробувати. Ми підійшли до цього настільки свідомо, що навіть вирахували астрологічно, у Валіка сестра – астролог, вона підібрала нам настільки вдалу дату і час, що вийшло в нас фактично одразу. В січні ми вирішили спробувати, в лютому ми вже завагітніли», – повідомила вона.

Проте початок вагітності для Катерини Тишкевич був нелегким, вона знову почала страждати через головні болі. А на восьмому тижні в неї виник ризик викидня. «Я прокинулась о третій ночі від кровотечі. Це було дуже страшно, бо багато крові. Я, чесно кажучи, навіть не знала, що можна зберегти вагітність після такої кровотечі, про це якось небагато говорять. Я думала, якщо ось так, то це вже все. Тому ми насправді пережили пекло в той момент», – зізналася жінка.

Нагадаємо, у 2023 році зірка українських серіалів Катерина Тишкевич потрапила до реанімації. За його словами, у Катерини сепсис. Вонаперебувала у реанімації, де лікарі боролися за її життя. До слова, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк одружені понад 10 років.