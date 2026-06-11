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Акторка Катерина Тишкевич вперше стане мамою після тривалого лікування 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк одружені понад 10 років
фото: скриншот Аліна Доротюк/YouTube

Катерина Тишкевич розповіла про свою недугу та загрозу викидня на початку вагітності 

Подружжя українських акторів Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк вперше стануть батьками. Пара розповіла про довгоочікувану вагітність в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише «Главком».  

Катерина Тишкевич ине очікувала, що їй вдасться так швидко завагітніти. «Ми вагітні. Ми нещодавно перейшли у другий триместр. Насправді ми весь цей час навіть не пробували. Я не думала, що в нас так швидко вийде насправді», – розповіла актриса.

Тривалий час зірка лікувалася, тому приймала препарати через хронічні головні болі. Тоді подружжя не могло планувати вагітність. Однак лікарі обрали для Тишкевич інші медикаменти, з якими вона мала шанс завагітніти.

«Останні півтора-два роки я вже не приймаю антидепресанти. Мене вдалося настільки стабілізувати, що я змогла не повертатися в депресивні стани. Я перейшла на інший препарат, на якому можна вагітніти, і ми вирішили пробувати. Ми домовилися, і моя лікарка це схвалила. Насправді це також один зі способів покращити моє самопочуття ще більше, бо ми відслідкували динаміку, що коли передменструальний синдром, я уходжу знову в погіршення. Тобто гормональний елемент теж мені дає погіршення по головному болю. І ми вирішили в такий спосіб зробити мені ще кращий стан», – пояснила зірка.

Актори Тишкевич і Томусяк
Актори Тишкевич і Томусяк
фото: Іnstagram.com/kateryna__tyshkevych

Майбутні батьки ретельно підійшли до планування вагітності та навіть обрали дату для зачаття. У лютому цього року акторка дізналася, що чекає на первістка.

«Ну і, звісно, ми дуже хотіли, і будинок був куплений, в нас уже є місце під дитячу тощо, тому було вирішено, що ми починаємо пробувати. Ми підійшли до цього настільки свідомо, що навіть вирахували астрологічно, у Валіка сестра – астролог, вона підібрала нам настільки вдалу дату і час, що вийшло в нас фактично одразу. В січні ми вирішили спробувати, в лютому ми вже завагітніли», – повідомила вона.

Проте початок вагітності для Катерини Тишкевич був нелегким, вона знову почала страждати через головні болі. А на восьмому тижні в неї виник ризик викидня. «Я прокинулась о третій ночі від кровотечі. Це було дуже страшно, бо багато крові. Я, чесно кажучи, навіть не знала, що можна зберегти вагітність після такої кровотечі, про це якось небагато говорять. Я думала, якщо ось так, то це вже все. Тому ми насправді пережили пекло в той момент», – зізналася жінка.

Нагадаємо, у 2023 році зірка українських серіалів Катерина Тишкевич потрапила до реанімації. За його словами, у Катерини сепсис. Вонаперебувала у реанімації, де лікарі боролися за її життя. До слова, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк одружені понад 10 років. 

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Теги: діти вагітність хвороба Катерина Тишкевич акторка

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