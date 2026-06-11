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Україна підтвердила участь у Дитячому Євробаченні 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Україна є однією з найсильніших країн на Дитячому Євробаченні
фото: Суспільне

Наша країна буде мати представництво на головному музичному конкурсі для юних виконавців

Україна офіційно підтвердила свою участь у пісенному конкурсі Дитяче Євробачення 2026, ставши одинадцятою країною, яка долучилася до цьогорічних змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Деталі участі України

Для нашої держави ця участь буде особливою, адже Україна вдвадцяте виступить на конкурсу. Музичною продюсеркою національного відбору знову призначено відому співачку та сонграйтерку Світлану Тарабарову, яка вже котрий рік поспіль допомагатиме юним талантам розкрити свій потенціал. Суспільне Мовлення оголосило, що прийом заявок від виконавців віком від дев'яти до 14 років розпочнеться вже найближчим часом.

Про Дитяче Євробачення 2026

Торік на Дитячому Євробаченні вчетверте в історії перемогла представниця Франції Лу Дельоз із піснею Ce Monde, набравши 248 балів, тоді як українка Софія Нерсесян із композицією Мотанка виборола почесне друге місце. Проте французька національна телекомпанія France Télévisions відмовилася від проведення заходу з фінансових причин.

У травні Європейська мовна спілка оголосила, що новим господарем європейського свята музики стане мальтійський національний мовник PBS. Грандфінал відбудеться відносно рано, а саме 24 жовтня в селищі Та-Калі, яке організатори перетворять на яскраве місце, де традиційна мальтійська культура Festa, визнана ЮНЕСКО, поєднається із сучасними умовами світового рівня.

Через перенесення міжнародного фіналу на жовтень, український національний відбір також змістить свої терміни. Голова української делегації Оксана Скибінська зазначила, що фінал національного відбору варто очікувати вже у вересні, та закликала талановитих дітей сміливо мріяти про велику сцену, пообіцявши багато сюрпризів.

Продюсерка відбору, Світлана Тарабарова, наголосила, що шлях до Мальти починається зі звичайної заявки, і вона готова разом із дітьми знову дивувати світ.

Попри позитивні новини, існують певні побоювання щодо загальної кількості учасників конкурсу. Наразі європейські мовники не поспішають підтверджувати свої заявки, що може зробити Дитяче Євробачення 2026 найменш чисельним конкурсом за останні роки або й взагалі за всю історію існування фестивалю, який бере свій початок з 2003 року.

Нагадаємо, що стала відома країна, яка прийме цьогорічне Дитяче Євробачення

Теги: Євробачення культура Світлана Тарабарова

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