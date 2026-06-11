«Можу прийти до різних депутатів». Лідер гурту «Антитіла» висловився про своє майбутнє у політиці

Тарас Тополя розповів, як йому допомагає публічність

Український співак та фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя не розуміє, для чого йому йти у Верховну Раду. Про це та своє майбутнє у політиці артист розповів в інтерв’ю Марічці Падалко, пише «Главком».

За словами Тараса Тополі, він може отримати підтримку депутатів та спробувати їх переконати в певних рішеннях завдяки своїй популярності, не входячи при цьому до парламенту. До прикладу, він згадав, як займався адвокацією законодавчих змін та спілкувався з депутатами різних фракцій.

«Я не розумію поки, для чого мені бути депутатом Верховної Ради. Для того, щоб ми там попередній закон ухвалювали або зміни до закону, ми дійсно вели публічну адвокацію від імені всієї спільноти. Я зустрічався з різними фракціями. Слава Богу, в мене є трошки впізнаваність, я можу прийти до різних депутатів, спробувати переконати, поговорити, попросити підтримки», – висловився співак.

Тож наразі Тополя не має потреби йти у політику. Він зізнався, що в нього немає такого бажання, адже він не хоче представляти якусь партію та бути у парламенті.

«От поки що той об'єм задач, який стоїть перед нашою командою, не вимагає мого походу в Раду. І я, чесно, не хочу туди. Я дуже не хочу формалізовувати себе в політику якимось чином. І дякую Богу, що в мене є можливість поки що, завдяки своїй громадській діяльності, завдяки своїй публічності, завдяки команді, яка зі мною, відстоювати інтереси авторів, не фарбуючи себе під якісь політичні прапори чи під якусь політичну силу, не заходячи в той парламент», – зізнався артист.

Також Тарас Тополя згадав, як свого часу його запрошували у парламент. Однак йому вдалося цього уникнути: «На щастя, я був молодіжним послом ЮНІСЕФ в Україні, і в мене було в меморандумі прописано пункт, що я залишаюся поза політикою. І це давало мені змогу спокійно відповідати, перепрошувати і казати: «Вибачте, бачите, ось тут написано, що я не можу».

Водночас лідер гурту «Антитіла» є заступником співголови та речником Ради з молодіжних питань при Президентові України. Однак, за словами музиканта, це не є політикою.

«Я не вважаю, що це політика, тому що у молодіжній раді зібрані люди з різними політичними поглядами, з різних професій, напрямків діяльності. Професіонали, юні. Я вже так само десь мого віку, трошки менше, трошки старше», – додав він.

Нагадаємо, співак Тарас Тополя заявив, що він та його гурт «Антитіла» не були демобілізовані з війська, їх за наказом нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного перевели до Києва. Тарас Тополя також відповів в інтерв’ю на звинувачення про те, що він та його гурт повернулися до Києва з передової. За його словами, він та його колеги не були демобілізовані.