Зеленський та перша леді привітали українців із Великоднем

Максим Бурич
Максим Бурич
Зеленський та перша леді привітали українців із Великоднем
Великоднє привітання Президента України та першої леді
фото: скріншот з відео

Зеленський: «війна не лише на полі бою, а й точиться запекла битва емоцій, характерів і духу, правди проти брехні, віри проти відчаю, надії проти розпачу»

У день Світлого Христового Воскресіння Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська звернулися до нації зі стін Софії Київської. Цьогорічне привітання стало маніфестом стійкості українського духу та віри в перемогу правди над відчаєм на 1509-й день повномасштабної битви за життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на привітання Володимира Зеленського.

Дорогі українці, дорогі українки! «Бог серед міста, і воно не похитнеться» – ці слова закарбовані тут, над нашою Орантою, у нашій великій Софії.

І наділені ці слова надзвичайною силою, яку ми відчуваємо понад півтори тисячі днів битви за життя, у якій непохитні наша Україна, наша столиця, наші люди й наша віра. І це так важливо сьогодні, коли війна не лише на полі бою, а й точиться запекла битва емоцій, характерів і духу, правди проти брехні, віри проти відчаю, надії проти розпачу. Вести цю боротьбу непросто всім нам. Особливо в часи турбулентності, коли, здається, світ летить у прірву й ніхто не знає, яким буде завтра. У такі миті саме Великдень і його сенси підказують нам, як не опускати рук, де знайти світло, щоб не заблукати. Ці відповіді, ці знаки – поруч із нами. У наших близьких, у наших родинах, наших людях, у кожному вчинку, погляді, обіймах, у кожному повідомленні й у кожному слові підтримки.

У наших «ти як?».

«Не бійся», «я поруч».

«Бережи себе».

«Все буде добре».

Ось це світло, світло в наших людях, збагачує нас силою, щоб триматися як одна велика родина. Родина-Україна.        

І саме так – разом – ми подолали цю зиму. Найважчу в нашій історії. Але яка програла. Програла нам. І холод безславно відступив, і ми дочекалися своєї весни, і сьогодні разом відзначаємо свій Великдень.

П’ятий рік поспіль ми робимо це попри біль, усі випробування і зло, що оточує нашу землю. Робимо, доводячи: українці завжди лишаються українцями. І жодна війна цього не зітре. Тож цей день для нас завжди про родину, тепло власного дому, про дитячий сміх у ньому. Заради того, щоб цей сміх лунав, тисячі українців на фронті, захищають Україну та свої сім’ї.

І хоч би які темні хмари затягували небо, ми бережемо свою ідентичність, сімейні традиції. Ми щороку готуємося, збираємо великодній кошик, розмальовуємо писанки, випікаємо паски, прикрашаємо свій дім, садимо дерева й квіти. І все це зовсім не про їжу чи декор, а про народ, який прагне, щоб довкола розквітало життя. 

І це і є саме той сенс, яким наповнений Великдень для всіх нас. Так було в усі століття, протягом яких стоїть Софія. Так є й сьогодні, коли Україна стоїть твердо, вперто, непохитно. Знаючи, заради кого й заради чого. Щоб на зміну п’ятому Великодню в часи війни прийшов перший мирний Великдень. На всій нашій землі, для всіх наших людей. Коли великодній дзвін не порушить сирена тривоги.

Коли відступить зима і все зло з нашої землі. І всі дочекаються своїх – із фронту, полону, окупації.

Коли кохані поруч, і онуки на руках у наших батьків, і ми знову за одним столом.

За це варто боротися. І ми робимо це вже 1509 днів. І на Великдень як ніколи сильною є наша віра – віра в перемогу миру над війною.

Чотири роки тому всі ми молилися, щоб Україна вистояла. Молилися і боролися за це. Чотири роки потому всі ми молимося і боремося, аби Україна жила в мирі.

Покладаємося не тільки на небесні сили, а й на наші Сили безпеки та оборони, віримо однаково в Божу милість і нашу сміливість, сподіваємося на заступництво нашої Оранти і влучність нашої далекобійності.

Сьогодні українці не лише вірять у диво, а й творять дива самі – щоденно, власноруч, своїми вчинками, роботою, мужністю, самовідданістю, силою духу.

Щоби бути разом. Триматися своїх. Вірити в Україну. Вірити одне в одного. Допоки це незмінне, зло безсиле.

Тож нехай надія і тепло цього дня поєднають серця всіх наших людей. Нехай Бог захистить тих, хто захищає нас.

І бережуть небеса всіх, хто боронить наші і небо, і землю. І міцною буде воля всіх, хто бореться проти неволі.

Нехай кожен, хто допомагає і шукає, завжди знайде. Кожен, хто в дорозі, завжди її подолає. Кожен, хто робить для України все можливе, не втрачає віри в те, що все можливо.

Ми щиро вітаємо вас із цим великим, світлим днем. Усіх неймовірних людей. Неймовірних дітей. Не за віком мужніх хлопчиків і дівчаток, які не розучилися вірити в добро.

Наших матерів і батьків, усі наші міста й села, які заслужили на мирне життя, побачити спокійні дні та ночі, торжество справедливості, світла, правди та перемогу миру на всій нашій землі.

Нехай буде так. Хай буде мир. І буде Україна.

З Великоднем вас, дорогі українці та українки!             

Христос воскрес!

Воістину воскрес!

До слова, у день Світлого Христового Воскресіння Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній звернувся до вірян із традиційним пасхальним посланням. Цьогорічне привітання, яке пролунало зі стін тисячолітніх святинь Києва, було сповнене віри у перемогу правди над темрявою та глибокої вдячності захисникам України.

Зеленський та перша леді привітали українців із Великоднем
Зеленський та перша леді привітали українців із Великоднем
