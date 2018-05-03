Умер автор советского шлягера «Трус не играет в хоккей»

Артист страдал от онкологического заболевания

В возрасте 79 лет в Нью-Йорке скончался знаменитый советский певец Вадим Мулерман. Во времена СССР он считался одним из самых популярных эстрадных исполнителей и был Заслуженным артистом Украины. Как уточнила близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. По словам женщины, о



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Мулерман

Артист страдал от онкологического заболевания

В возрасте 79 лет в Нью-Йорке скончался знаменитый советский певец Вадим Мулерман. Во времена СССР он считался одним из самых популярных эстрадных исполнителей и был Заслуженным артистом Украины.

Как уточнила близкая знакомая и коллега Мулермана по сцене Нина Бродская, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. По словам женщины, о месте и дате похорон Вадима Мулермана будет сообщено в ближайшее время.

«Мы дружили с 1967 года, общались, мы – коллеги. Мне безумно, безумно жаль его по-человечески. Он был прекрасным певцом с прекрасными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью», – говорит Бродская.

Также она добавила, что Мулерман умер в больнице. Также она отметила, что он будет кремирован, а прах будет захоронен в Харькове. Правда, вскоре после того, как она опубликовала эту информацию в социальной сети, - певица удалила сообщение.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове. Он является народным артистом РСФСР и Заслуженным артистом Украины. Мулерман – первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как «Лада», «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть генералом» и многих других. В последние годы певец проживал в Нью-Йорке, в районе Бруклин.

Джерело: 24 канал