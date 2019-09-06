Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
Алина Гросу
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Муж певицы достает Алину вопросами о ребенке
Проживающая в России украинская певица Алина Гросу рассказала, когда ждать пополнения в их семье. По словам поп-артистки, после свадьбы ей часто задают этот вопрос, а муж Александр и вовсе, «задолбал».
«Саша меня задолбал этим вопросом, когда у нас будут дети», - призналась певица в программе «Жизнь известных людей».
Звезда призналась, что когда она станет мамой, однако когда именно, не сообщила.
«Мне кажется, что это когда просто произойдет и все. Потому что мы никогда не будем готовы. Никто не будет готов на 100%», - заявила артистка.