Алина Гросу призналась, когда родит ребенка



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Алина Гросу instagram.com/alina_grosu/

Муж певицы достает Алину вопросами о ребенке

Проживающая в России украинская певица Алина Гросу рассказала, когда ждать пополнения в их семье. По словам поп-артистки, после свадьбы ей часто задают этот вопрос, а муж Александр и вовсе, «задолбал».

«Саша меня задолбал этим вопросом, когда у нас будут дети», - призналась певица в программе «Жизнь известных людей».

Звезда призналась, что когда она станет мамой, однако когда именно, не сообщила.

«Мне кажется, что это когда просто произойдет и все. Потому что мы никогда не будем готовы. Никто не будет готов на 100%», - заявила артистка.