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    Шоу-биз

    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка

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    <p>Алина Гросу</p> <p>instagram.com/alina_grosu/</p> - Алина Гросу призналась, когда родит ребенка

    Алина Гросу

    instagram.com/alina_grosu/

    Муж певицы достает Алину вопросами о ребенке

    Проживающая в России украинская певица Алина Гросу рассказала, когда ждать пополнения в их семье. По словам поп-артистки, после свадьбы ей часто задают этот вопрос, а муж Александр и вовсе, «задолбал».

    «Саша меня задолбал этим вопросом, когда у нас будут дети», - призналась певица в программе «Жизнь известных людей».

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    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка
    Алина Гросу призналась, когда родит ребенка

    Звезда призналась, что когда она станет мамой, однако когда именно, не сообщила.

    «Мне кажется, что это когда просто произойдет и все. Потому что мы никогда не будем готовы. Никто не будет готов на 100%», - заявила артистка.

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    певица Алина Гросу
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