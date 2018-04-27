Андрей Макаревич разозлил россиян своим высказыванием о Крыме

Артист принципиально называет украинский полуостров оккупированным

Фронтмен легендарной группы «Машина времени» Андрей Макаревич с 2014 года не посещает Крым. Артист подчеркнул, что не намерен ехать на полуостров ни с территории России, ни через Украину. Свою принципиальную позицию касательно полуострова он объяснил тем, что считает Крым оккупированным. «Я не смягчился и не ужесточился. Я



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Андрей Макаревич

Артист принципиально называет украинский полуостров оккупированным

Фронтмен легендарной группы «Машина времени» Андрей Макаревич с 2014 года не посещает Крым. Артист подчеркнул, что не намерен ехать на полуостров ни с территории России, ни через Украину. Свою принципиальную позицию касательно полуострова он объяснил тем, что считает Крым оккупированным.

«Я не смягчился и не ужесточился. Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире обязательное условие его стабильности – это международные договоренности, которые надо соблюдать», - сказал Макаревич относительно Крыма.

Он добавил, что не посетит Крым даже после официального разрешения от СБУ на концерты на территории полуострова

«Я не хочу туда ехать. Я считаю эту территорию оккупированной», - сказал Макаревич. При этом он отказался комментировать выступления своих коллег на полуострове.

Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за заявления лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова о желании выступить в Крыму. Позже артист прокомментировал свое неоднозначное интервью росСМИ, указав, что вопреки желаниям не намерен нарушать закон Украины.

Джерело: Обозреватель