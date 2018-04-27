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    Андрей Макаревич разозлил россиян своим высказыванием о Крыме

    Артист принципиально называет украинский полуостров оккупированным
    Фронтмен легендарной группы «Машина времени» Андрей Макаревич с 2014 года не посещает Крым. Артист подчеркнул, что не намерен ехать на полуостров ни с территории России, ни через Украину. Свою принципиальную позицию касательно полуострова он объяснил тем, что считает Крым оккупированным. «Я не смягчился и не ужесточился. Я
    • 27 Квiтня, 13:04
    • Розсилка
    Андрей Макаревич
    Андрей Макаревич

    Артист принципиально называет украинский полуостров оккупированным

    Фронтмен легендарной группы «Машина времени» Андрей Макаревич с 2014 года не посещает Крым. Артист подчеркнул, что не намерен ехать на полуостров ни с территории России, ни через Украину. Свою принципиальную позицию касательно полуострова он объяснил тем, что считает Крым оккупированным.

    «Я не смягчился и не ужесточился. Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире обязательное условие его стабильности – это международные договоренности, которые надо соблюдать», - сказал Макаревич относительно Крыма.

    Он добавил, что не посетит Крым даже после официального разрешения от СБУ на концерты на территории полуострова

    «Я не хочу туда ехать. Я считаю эту территорию оккупированной», - сказал Макаревич. При этом он отказался комментировать выступления своих коллег на полуострове.

    Напомним, недавно в сети разгорелся скандал из-за заявления лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова о желании выступить в Крыму. Позже артист прокомментировал свое неоднозначное интервью росСМИ, указав, что вопреки желаниям не намерен нарушать закон Украины.

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    Джерело: Обозреватель

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