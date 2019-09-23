Анджелина Джоли в образе платиновой блондинки прошлась по воде



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Анджелина Джоли

Кинозвезда кардинально сменила имидж

44-летняя Анджелина Джоли играет супергероиню в картине «Вечные» по мотивам вселенной комиксов Marvel. Ради съемок в новом фильме звезда Голливуда сменила имидж. Героиню актрисы зовут Тена. Она умеет летать, владеет телекинезом и может излучать энергию из глаз и рук. Также в ленте играют Кит Харингтон и Сальма Хайек.

Ради роли Энджи стала платиновой блондинкой. В Сети были опубликованы первые кадры со съемок, на которых актриса предстала в новом образе. Она прошлась по прохладной воде.

Звезда предпочла использовать парик, но все равно смотреть очень органично в образе блондинки. Ей пришлось много тренироваться, чтобы поддерживать себя в хорошей форме ради съемок.

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