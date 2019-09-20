Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью



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Анна Седокова instagram.com/annasedokova

певица любит баловать поклонников откровенными нарядами и горячими фото

36-летняя Анна Седокова показала снимок, на котором она запечатлена в образе домохозяйки в стиле пин-ап. Певица позировала в миленьком платье в цветочек с экстремальным декольте. Артистка собрала волосы пестрой повязкой, а запястье украсила браслетом из крупных оранжевых бусин.

«Подружка стоит на том, что с изобилием доставок из ресторанов, сейчас можно вообще не готовить, главное быть красивой и сексуальной. И что мужчине все равно, что он ест, главное чтобы секс отличный был. А я считаю, что самая вкусная еда всегда дома. Нет ничего круче готовить вместе, вместе накрывать на стол», – написала звезда в своем Instagram.

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