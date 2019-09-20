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    Шоу-биз

    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью

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    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    певица любит баловать поклонников откровенными нарядами и горячими фото

    36-летняя  Анна Седокова показала снимок, на котором она запечатлена в образе домохозяйки в стиле пин-ап. Певица позировала в миленьком платье в цветочек с экстремальным декольте. Артистка собрала волосы пестрой повязкой, а запястье украсила браслетом из крупных оранжевых бусин.

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    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    Анна Седокова в образе сексуальной домохозяйки похвастасталась пышной грудью
    instagram.com/annasedokova/

    «Подружка стоит на том, что с изобилием доставок из ресторанов, сейчас можно вообще не готовить, главное быть красивой и сексуальной. И что мужчине все равно, что он ест, главное чтобы секс отличный был. А я считаю, что самая вкусная еда всегда дома. Нет ничего круче готовить вместе, вместе накрывать на стол», – написала звезда в своем Instagram.

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