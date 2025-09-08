Залужний зриває концерт путіністки Нетребко, яка виступить у Великій Британії

Залужний нагадав, що Нетребко у 2012 році була «довіреною особою» Путіна на президентських виборах

Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол у Великій Британії Валерій Залужний закликав скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко у Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на колонку Залужного для Daily Mail.

«Коли цього тижня в Ковент-Гардені підніметься завіса і зал заповнить музика Пуччіні, глядачі побачать історію кохання і зради. Визнана сопрано Анна Нетребко вийде на сцену в ролі Тоски – і для декого це буде вечір високого мистецтва. Але для мене і для мільйонів українців кожна нота, кожна сльоза звучатимуть інакше. Бо ми пам'ятаємо, що протягом десятиліть ця співачка стояла пліч-о-пліч з Володимиром Путіним, людиною, відповідальною за смерть тисяч українських дітей», – написав посол.

Залужний нагадав, що Нетребко у 2012 році була «довіреною особою» російського диктатора Володимира Путіна на президентських виборах. Вона неодноразово зустрічалася з ним у Кремлі, позувала для офіційних фотографій, отримувала державні нагороди.

Зокрема, посол у Facebook написав: «Її виступу будуть аплодувати не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі. Сподіваюся, у Британії це усвідомлюють та розуміють, що повернення таких фігур – це так чи інакше виправдання російської війни проти України та зневажання пам'яті тисяч загиблих українців. Тож ми тут говоримо не по цензуру, ми говоримо про правду і про пам'ять».

Як повідомлялося, у Британії закликають скасувати виступ російської оперної діви Анни Нетребко в Королівській опері Лондона у новому сезоні. З відкритим зверненням до керівництва опери виступили 50 культурних, політичних і громадських діячів як з України, так і світу. Серед підписантів – заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, письменники Андрій Курков і Сергій Жадан, а також представники британського політикуму, громадськості та діаспори.

Як повідомлялося, співачку запросили відкрити сезон 2025-2026 років, виконавши головну роль у постановці «Тоска» Джакомо Пуччіні. Також Нетребко виступить у чотирьох показах з 11 по 21 вересня в новій постановці Олівера Мірса та візьме участь у чотирьох виставах «Турандот» Пуччіні, які відбудуться з 15 по 23 грудня. Її сольний концерт запланований на 24 червня 2026 року. Останній раз Нетребко виходила на сцену Королівської опери у квітні 2019 року в постановці «Сила долі» Верді.

Раніше концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, яка виражає підтримку війни Росії в Україні, скасували у Таллінні.