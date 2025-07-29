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В окупованому Криму директора нічного клубу оштрафували за пісню Вєркі Сердючки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Інцидент з піснею Сердючки стався 26 липня у нічному клубі, розташованому в селі Піщане Бахчисарайського району
фото з відкритих джерел

Так званий Бахчисарайський районний суд, створений окупаційною владою, призначив директору закладу штраф у розмірі 300 тис. рублів

В окупованому Криму суд оштрафував директора нічного клубу «Атмосфера» на 300 тис. рублів (понад 150 тис. грн). Причиною стало виконання пісні Вєрки Сердючки «Гуляночка», що містить рядок «Ще не вмерла Україна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Крим. Реалії».

Інцидент стався 26 липня у нічному клубі, розташованому в селі Піщане Бахчисарайського району. Того вечора ді-джей увімкнув згадану пісню.

Спочатку інформація про подію з'явилася в телеграм-каналі «Кримський СМЕРШ», який допомагає російським силовикам переслідувати людей з проукраїнською та антивоєнною позиціями на півострові. За першою версією, невідома дівчина з чорним волоссям нібито замовила цю пісню.

Цікаво, що після реакції силовиків цей же телеграм-канал спростував версію про загадкову дівчину, заявивши, що «Гуляночку» ніхто не замовляв, а пісня була в плейлисті клубу.

Пізніше так званий Бахчисарайський районний суд, створений окупаційною владою, призначив директору закладу штраф у розмірі 300 тис. рублів. Постанова ще не набрала чинності.

З ді-джеєм також планують розбиратися, ЗМІ пишуть, що його вже затримали російські силовики.

На думку так званого окупаційного суду, вислів «Ще не вмерла Україна» спрямований на дискредитацію збройних сил Росії під час проведення так званої СВО (що насправді є повномасштабною війною проти України). Відповідно, ді-джей та директор кафе вчинили адміністративне правопорушення.

Раніше ми писали, що 13 червня відбувся концерт Вєрки Сердючки в одному з закладів Києва. Артистка заспівала російською деякі пісні зі свого репертуару. У мережі опублікували кадри з цього концерту, що викликали хвилю критики з боку українців, інформує Главком.

Користувачі мережі та відомі особистості обурились, що у Києві зі сцени досі можуть лунати пісні російською мовою.

До слова, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. 

За словами Днилка, Вайкуле не знає української, а він не знає латиської.

«Я маю своє ставлення до цього. Коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу: «А може, агресор розмовляє російською?». Розумієте різницю?», – сказав Данилко в інтерв'ю.

Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

Данилко визнає, що в очах інших він може бути не правий і розуміє, що складний час, люди дуже складно живуть.

Теги: окуповані території Крим Верка Сердючка Україна штраф

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