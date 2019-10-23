Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции



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Арнольд Шварценеггер Фото: imdb

Актер оказался на волосок от смерти

72-летний Арнольд Шварценеггер перенес серьезную операцию на сердце. По сообщению британского издания Mirror, это уже шестое хирургическое вмешательство, которое потребовалось актеру. Выяснилось, что врачи пытались наладить неисправный легочный клапан в его сердце, когда ситуация вдруг стала критичной. К счастью, все обошлось.

Сам же Арнольд и не думает жаловаться на здоровье. Актер убежден: он все еще может появиться на экране обнаженным, как это было в фильме «Терминатор». Он признается, что больше всего переживал за то, что не успеет поправиться к началу съемок очередной части франшизы знаменитого фильма.