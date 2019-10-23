  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции

    • Розсилка
    <p>Арнольд Шварценеггер</p> <p>Фото: imdb</p> - Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции

    Арнольд Шварценеггер

    Фото: imdb

    Актер оказался на волосок от смерти

    72-летний Арнольд Шварценеггер перенес серьезную операцию на сердце. По сообщению британского издания Mirror, это уже шестое хирургическое вмешательство, которое потребовалось актеру. Выяснилось, что врачи пытались наладить неисправный легочный клапан в его сердце, когда ситуация вдруг стала критичной. К счастью, все обошлось.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции
    Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции
    Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции
    Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции
    Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции
    Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции
    Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции
    Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции
    Арнольд Шварценеггер чуть не умер во время серьезной операции

    Сам же Арнольд и не думает жаловаться на здоровье. Актер убежден: он все еще может появиться на экране обнаженным, как это было в фильме «Терминатор». Он признается, что больше всего переживал за то, что не успеет поправиться к началу съемок очередной части франшизы знаменитого фильма.

     Читайте также: Молоденькая жена Венсана Касселя оказалась в постели с другим мужчиной (фото)

     

    актер здоровье Арнольд Шварценеггер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ