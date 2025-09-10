Атака росіян на Львів. Співачка Наталка Карпа показала, як ночувала з родиною в укритті

Артистка виконавиця була на зв'язку з іншими родичами під час вибухів

Музична виконавиця разом з донькою та своєю мамою не спали під час масованої атаки окупантів

Співачка Наталка Карпа, яка після початку повномасштабної війни, переїхала з донькою до Львова, стала свідком російського терору. В ніч проти 10 вересня окупанти запустили на обласний центр близько 60 «шахедів» і понад 10 ракет. Разом з родиною співачка перебувала в укритті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторіз Instagram музичної виконавиці.

За словами Наталки Карпи, вона разом з 5-річною донькою Златою та своєю мамою двічі за ніч спускалися в укриття. З іншими родичами співачка підтримувала зв'язок телефоном.

«Дзвоню сестрі, каже що так, було чутно дрон. Що таке враження, десь от-от біля вікна пролітав. Причому двічі повертався. Наша бабуся, як Злата каже, скомандирувала нас в укриття. Так, там страшно, але точно безпечніше», – написала Наталка Карпа.

Співачка показала фотографію, яку зробила вже вранці. На ній доньку Наталки Карпи обіймає мама музичної виконавиці. Бабуся тримала онучку за плече та контролювала, аби тепла ковдра не сповзла з дитини.

Співачка наголосила, що дозволила донці поспати ще декілька годин. А вже після цього дівчинка пішла до навчального центру. «От так і живемо. 95% українців в Україні», – підсумувала Наталка Карпа.

Наталка Карпа – співачка, телеведуча та громадська діячка. Народилася у Львові, де здобула освіту та розпочала творчу кар’єру. Виконавиця відома численними хітами, участю в телепроєктах і благодійною діяльністю. В особистому житті була у шлюбі з військовим Євгеном Тереховим, від якого має доньку Злату, однак подружжя згодом розлучилося. Вони підтримують зв'язок одне з одним і час від часу публікують спільні фотографії. Нещодавно Наталка Карпа придбала квартиру у Львові та переїхала туди жити разом із донькою.

