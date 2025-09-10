Летіло 60 дронів та 10 ракет. Садовий розповів про наслідки обстрілу Львова

Унаслідок удару ніхто не постраждав

Російські війська запустили на Львів близько 60 «шахедів» і понад 10 ракет. Силам протиповітряної оборони вдалося збити всі цілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Садового.

Як розповів міський голова, внаслідок удару ніхто не постраждав. Також немає руйнувань житлового фонду, однак уламки збитих ракет та дронів влучили в цивільний склад на вулиці Авіаційній. Триває оцінювання збитків.

Наслідки падіння уламків на територію складу на вулиці Авіаційній фото: Telegram/Андрій Садовий

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під ранок було оголошено ракетну небезпеку через пуски ракет.

Ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». За даними моніторингових каналів, основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина.

Унаслідок ударів по Житомирщині одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. На цей час триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Також окупанти атакували Вінницьку область ракетами, зафіксовано влучання, є один постраждалий. Під ударом крилатих ракет та «шахедів» опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури. унаслідок ранкової ворожої атаки у Хмельницькому районі було травмовано трьох людей. Окупанти зруйнували швейну фабрику, пошкодили автозаправку та транспорт.

До слова, під час масованої атаки деякі російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі. «Шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол. Згодом безпілотники було збито.