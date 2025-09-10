«До великої війни у Європі попереду ще кілька сходинок». Нардеп пояснив логіку Путіна

За словами Чернєва, спіраль ескалації продовжить свій рух і набирати обертів, оскільки у Путіна немає часу

Російський диктатор Володимир Путін не очікує реакцію світу, він підвищує ставки і на кожній сходинці ескалації сподівається, що Захід піде на поступки під страхом великої війни. Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв, пише «Главком».

«Нічний обстріл дронами Польщі – це підйом на одну сходинку по драбині ескалації, але це ще не війна і не Стаття 5 Вашингтонського договору. До великої війни у Європі попереду ще кілька сходинок. Це і ракетні обстріли тієї ж Польщі, і наземні провокації у Балтії, і інспірація проросійських заворушень в Литві чи Латвії, і «зелені чоловічки» в Естонії», – написав Чернєв.

Нардеп також зазначив, що метою війни Путіна є повернення НАТО на кордони 1997 року, і«ншими словами – відновлення сфери впливу Росії у межах Організації Варшавського Договору».

За словами Чернєва, спіраль ескалації продовжить свій рух і набирати обертів, оскільки у Путіна немає часу – ані економічного, ані біологічного. Важливу роль у цьому процесі, як пише нардеп, відіграватиме позиція та реакція США і якщо вона буде недостатньо рішучою, то велика європейська війна стане неминучою.

«У такому разі Китай може відкрито перейти на бік Росії, а КНДР направити до Європи сотні тисяч солдат. А вінчатиме цю спіраль ескалації загроза тактичного ядерного удару по країнам Центральної Європи. Сценарій зрозумілий, і зламати його можуть тільки США. Подивимося на дії та реакцію Трампа. Але надії на його рішучі дії залишається все менше», – додав він.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що в ніч на 10 вересня кілька російських ударних дронів порушили повітряний простір Польщі, а також розпочав позачергове засідання уряду Польщі.

До слова, члени НАТО, що є частиною Польщі, опублікували заяви, в яких висловили солідарність і стурбованість після інциденту із російським дроном, який залетів у повітряний простір Польщі. Президент України Володимир Зеленський також прокоментував російські дрони, які залетіли у повітряний простір Польщі.