Різатдінова та Дорофєєва застали атаку росіян у Львові, Полякова – в Запоріжжі (фото)

Окупанти завдали удару по декількох регіонах країни

В ніч проти 5 жовтня росіяни завдали масований комбінований удар регіонами України. На момент написання матеріалу відомо про п'ятьох загиблих. Під ударом опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області. «Главком» розкаже про реакцію знаменитостей на атаку окупантів.

Співачка Надя Дорофєєва (Dorofeeva) застала масовану атаку у Львові. Артистка була разом з членами команди. «Прокинулись в автобусі у Львові під звуки ракет. Жесть», – написала Дорофєєва. Згодом співачка опублікувала фото з укриття.

Надя Дорофєєва з членами команди в укритті скриншот: Telegram/thisisdorofeeva

Переможниця Євробачення-2016 Джамала виступила на одній з локацій у Львові 4 жовтня. Фото чи відео з укриття артистка не публікувала. Ймовірно, артистка з колективом встигнули вирушити в дорогу. Виконавиця закликала українців продовжувати триматися разом.

Бронзова призерка Літніх Олімпійських ігор (2016) художня гімнастка Ганна Різатдінова також була у Львові під час атаки росіян. Вона спала в укритті. Різатдінова звернулась до користувачів соцмереж англійською мовою: «Сьогодні вночі Росія тероризувала Львів. Загинули чотири людини. Понад п'ять годин атакували ракета та дронами. Росія досі вбиває, просто для існування. Кожен день». Різатдінова, яка посіла друге місце в шостому сезоні телешоу «Танці з зірками», також показала небо над Львовом, яке було задимлене.

Співачка Оля Полякова провела ніч у Запоріжжі, де відомо про загибель однієї людини. Саме тут напередодні, 4 жовтня, відзначали День міста. Артистка відіграла концерт в одному з комплексів міста. А вночі разом з членом команди була в укритті. Співачка запозичила декілька кавунів, які були в підвалі та показала шанувальникам нічне дозвілля під час повітряної тривоги. «Зараз буде бенкет з кавунами о третій годині ночі, у підвалі», – зауважила на камеру Полякова. Кавун, до речі, Поляковій сподобався.

Укриття в Запоріжжі, в якому провела ніч Оля Полякова скриншоти: Instagram/polyakovamusic

Бронзова призерка Євробачення-2024 (спільно з реперкою Alyona Alyona) співачка Jerry Heil зауважила, що в ночі вона бачила сон. В ньому артистка була в укритті, і саме у Львові. Яна Шемаєва (справжнє ім'я виконавиці) поцікавилась в підписників зі Львова та Запоріжжя, як вони себе почуваються.

Телеведучий Григорій Решетнік часто після масованих атак росіян регіонами України звертається до світу. Цього ж разу зірка, зокрема, проєкту «Холостяк» робити цього не став. Решетнік наголосив, що впоратися з окупантами зможе лише наша країна.

Раніше «Главком» показував приблизну мапу руху ракет та дронів росіян під час масованої атаки регіонами України в ніч проти 5 жовтня.