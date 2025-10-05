Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
Окупанти атакували Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб

У ніч проти 5 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя, застосувавши дрони-камікадзе Shahed та керовані авіабомби. За попередніми даними, ворог завдав щонайменше десять ударів по місту. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Внаслідок обстрілів у кількох районах зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням. На території одного з місцевих підприємств виникла потужна пожежа, над ліквідацією якої працюють рятувальники.

Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу фото 1
фото: Запорізька ОВА

Попередньо повідомлялося про двох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Серед них – жінки, які отримали уламкові травми. Усі потерпілі отримують необхідну допомогу. Також підтверджено загибель однієї жінки.

Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу фото 2
фото: Запорізька ОВА

Також відомо про влучання у житлові будинки – у деяких із них спалахнули пожежі.

Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу фото 3
фото: Запорізька ОВА

На місцях прильотів працюють ДСНС, поліція та енергетики. Відновлювальні роботи розпочнуться після завершення небезпеки повторних ударів.

Варто зазначити, що цієї ночі росіяни вже атакували Одесу та Слов'янськ. Наслідки ворожих атак уточнюються. 

Також під ранок 5 жовтня у Львові пролунали вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, місто оточують ворожі безпілотники.

Теги: Запоріжжя обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
Вчора, 06:24
Через обстріли на Сумщині сталося пошкодження інфраструктури та знеструмлення, що спричинило затримки в русі поїздів
Рух поїздів на Сумщині затримано через обстріли
2 жовтня, 00:55
Наразі всі постраждалі отримують необхідну допомогу
Атака на Запоріжжя: 49 поранених, сотні ударів за добу
29 вересня, 07:58
Рятувальники ліквідують наслідки ударів ворожих БпЛА
Росія атакувала Харківщину дронами: виникли численні пожежі
24 вересня, 08:14
Окупанти атакували Запоріжжя
Запоріжжя: росіяни вдарили по промислових та цивільних об'єктах
22 вересня, 05:29
Головні новини ночі проти 16 вересня
Обстріл Запоріжжя та Миколаївщини: головне за ніч
16 вересня, 05:52
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення ситуацією щодо війни в Україні
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
8 вересня, 05:52
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
На Київщині чутно вибухи: під ударом Трипільська ТЕС
8 вересня, 00:48
Атака на Київ. 7 вересня, 2025 рік
Росія масовано атакувала Київ: серед жертв – немовля (оновлено)
7 вересня, 07:53

Події в Україні

Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2025
У Львові прогриміли вибухи
У Львові прогриміли вибухи
Комбінована атака на Запоріжжя: є жертва та поранені, виникли пожежі
Комбінована атака на Запоріжжя: є жертва та поранені, виникли пожежі
Росія вдарила по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua