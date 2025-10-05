Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу

Кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб

У ніч проти 5 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя, застосувавши дрони-камікадзе Shahed та керовані авіабомби. За попередніми даними, ворог завдав щонайменше десять ударів по місту. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Внаслідок обстрілів у кількох районах зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням. На території одного з місцевих підприємств виникла потужна пожежа, над ліквідацією якої працюють рятувальники.

фото: Запорізька ОВА

Попередньо повідомлялося про двох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб. Серед них – жінки, які отримали уламкові травми. Усі потерпілі отримують необхідну допомогу. Також підтверджено загибель однієї жінки.

фото: Запорізька ОВА

Також відомо про влучання у житлові будинки – у деяких із них спалахнули пожежі.

фото: Запорізька ОВА

На місцях прильотів працюють ДСНС, поліція та енергетики. Відновлювальні роботи розпочнуться після завершення небезпеки повторних ударів.

Варто зазначити, що цієї ночі росіяни вже атакували Одесу та Слов'янськ. Наслідки ворожих атак уточнюються.

Також під ранок 5 жовтня у Львові пролунали вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, місто оточують ворожі безпілотники.