Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Основна ціль атаки – Львів та Івано-Франківськ

У ніч проти 5 жовтня російська терористична армія завдала масованого удару по території України за весь час. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основна ціль атаки – Львів та область, а також Івано-Франківськ, та інші обласні центри.

Як відомо, цієї ночі Львів зазнав масованої комбінованої атаки. Окупанти вдарили по місту ракетами та безпілотниками, пише «Главком».

Оновлено 08:01

Садовий повідомив, що наразі немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але він порадив зачинити вікна і залишатися в безпечному місці.

За словами міського голови, у місті після російських обстрілів триває кілька пожеж.

До слова, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя понад 73 тис. абонентів знеструмлені. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, без світла залишились понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тис. – Запорізького району.

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення, плановий термін завершення – до кінця доби.