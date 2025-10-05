Головна Країна Події в Україні
Комбінований терор: Зеленський розповів про наслідки атаки на Україну та жертв

Зеленський: Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися
колаж: glavcom.ua

Зеленський: Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну нічну російську атаку, яка охопила значну частину країни. Агресор застосував комбінований удар із застосуванням понад 50 ракет та близько 500 ударних дронів, включаючи крилаті ракети, «Шахеди» та «Кинджали». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Під ударом опинилися: Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області.

«Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор», - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни знову цілеспрямовано били по інфраструктурі, яка забезпечує нормальне життя для людей.

Наразі на місцях тривають рятувальні та відновлювальні роботи. Володимир Зеленський повідомив, що отримує постійні доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників ОВА та голови «Нафтогазу» Сергія Корецького. Він очікує максимально оперативної та якісної роботи урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах.

Президент Зеленський знову звернувся до міжнародних партнерів, наголошуючи на потребі посилення захисту неба:

«Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися».

