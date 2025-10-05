Атака на Сумщину: росіяни обстріляли область 187 раз за добу, 11 поранених, серед них троє дітей

Внаслідок російських атак на Сумщину загинуло двоє людей

Безпекова ситуація в Сумській області залишається критично напруженою: протягом минулої доби (з ранку 4 жовтня до ранку 5 жовтня 2025 року) російські війська здійснили 187 обстрілів по 36 населених пунктах у 18 територіальних громадах області. Загальна тривалість повітряної тривоги за добу склала 23 години і 2 хвилини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

Внаслідок атак є загиблі та значна кількість постраждалих серед мирних жителів.

Відомо про загибель двох чоловіків та поранення 11 осіб, серед яких – троє дітей.

Шосткинська громада: Внаслідок атаки БПЛА загинув 71-річний чоловік. Поранення отримали шестеро дорослих (жінки 52,61,44 років та чоловіки 48,65,54 років), а також троє дітей (14,11 та 7 років). У цій громаді також пошкоджено залізничну та цивільну інфраструктуру, багатоповерховий будинок та автомобіль.

Середино-Будська громада: Через удар FPV-дроном загинув 63-річний чоловік. Поранення отримав 65-річний чоловік.

Краснопільська громада: Внаслідок удару КАБ отримав поранення 88-річний чоловік.

Ворог активно використовував комбіновані засоби ураження по Сумському, Шосткинському та Конотопському районах, зокрема до 10 ударів КАБ (керованими авіаційними бомбами), понад 20 ударів БПЛА та майже 20 скидань ВОГ (гранат) з дронів, а також застосовувалися також FPV-дрони та РСЗВ.

Обстрілами пошкоджено та зруйновано у Краснопільській громаді об’єкти цивільної інфраструктури, пошкоджено складське приміщення та 11 приватних домоволодінь. У Буринській громаді пошкоджено будівлю навчального закладу. Глухівська та Сумська громади – знищено або пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, упродовж минулої доби внаслідок атак російських військ на Сумську область поранень зазнали восьмеро людей, зокрема 8-річна дівчинка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Внаслідок російських обстрілів у різних громадах області зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури.