Атмосфера та образи знаменитостей на відкритті 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю (фото)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Разом з ведучими на сцені працювала перекладачка англійської мови
фото: пресслужба ОМКФ

В столиці пройшла урочиста церемонія, на яку завітали представники кіно-, телеіндустрії та шоу-бізнесу в цілому

В середу, 24 вересня, в столиці стартував 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ). Він триватиме до 4 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ОМКФ.

Ведучими заходу стали телеведучі Даша Трегубова, Людмила Барбір та Яна Брензей. На сцені виступив захисник України, бандурист-новатор Іван Ткаленко, який перетворив традиційну бандуру на сучасний експериментальний інструмент. Військовослужбовець поєднав її звучання з електронікою та нестандартними акустичними ефектами.

Музикант, військовослужбовець Іван Ткаленко
Музикант, військовослужбовець Іван Ткаленко
фото: пресслужба ОМКФ
Ведучі церемонії Людмила Барбір (ліворуч), Даша Трегубова (у центрі) та Яна Брензей
Ведучі церемонії Людмила Барбір (ліворуч), Даша Трегубова (у центрі) та Яна Брензей
фото: пресслужба ОМКФ

Також з представників музичної індустрії на церемонії 16-го ОМКФ виступила співачка Оля Цибульська. Спільно з балетом вона представила гостям вечора енергійний перформанс.

Співачка Оля Цибульська
Співачка Оля Цибульська
фото: пресслужба ОМКФ

Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що в Україні 16 років – це вік дорослішання. Через безпеку вже як два роки поспіль кінофестиваль проходить в Києві.

«Ми всі мріємо про той день, коли ОМКФ повернеться додому, в Одесу, у мирні часи. Фестиваль змінювався разом із країною, шукав нові сенси й формати, але завжди залишався простором свободи, культурного діалогу та любові до кіно», – зазначила Анна Мачух.

За словами президентки ОМКФ Вікторії Тігіпко зараз українське кіно стало голосом правди і стійкості.

«Наші перемоги на міжнародних фестивалях доводять: воно впізнаване й потрібне світові. Це кіно про резилієнс (психологічна резилентність – вроджена динамічна властивість особистості, що лежить в основі здатності долати стреси та важкі періоди конструктивним шляхом. – «Главком») – здатність вистояти й говорити правду тоді, коли важко. Сила, креатив, натхнення, стійкість – це основа нашого культурного ДНК», – промовила зі сцени Вікторія Тігіпко.

На цьогорічному ОМКФ у 18 програмах представлені 113 фільмів, з яких 104 повнометражні. Важливою частиною кінофестивалю є освітні заходи. Покази та індустрійні події відбуватимуться у кінотеатрах «Жовтень», «Оскар» (метро «Палац Спорту») та в Будинку архітектора на Майдані Незалежності.

Атмосфера церемонії відкриття 16-го ОМКФ
Атмосфера церемонії відкриття 16-го ОМКФ
фото: пресслужба ОМКФ

Раніше червону доріжку ОМКФ, яку стелили біля Одеського національного академічного театру опери та балету, активно обговорювали в медіа та соцмережах. Через повномасштабну війну її розміри зменшились в рази. Нею в столичному КВЦ «Парковий» (також відомий як колишній вертолітний майданчик президента-втікача Віктора Януковича), пройшлись топові зірки театру та кіно.

Майже всі гості урочистої церемонії відкриття 16-го ОМКФ дотримались дрескоду вечора – cocktail. Повітряної тривоги того вечора в столиці не було.

Акторка Наталка Денисенко
Акторка Наталка Денисенко
фото: пресслужба ОМКФ
Акторка Анна Кошмал
Акторка Анна Кошмал
фото: пресслужба ОМКФ
Продюсер, актор Юрій Горбунов
Продюсер, актор Юрій Горбунов
фото: пресслужба ОМКФ
Телеведуча Соломія Вітвіцька
Телеведуча Соломія Вітвіцька
фото: пресслужба ОМКФ
Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська
фото: пресслужба ОМКФ
Режисер, продюсер Олексій Комаровський
Режисер, продюсер Олексій Комаровський
фото: пресслужба ОМКФ
Акторка Анастасія Цимбалару
Акторка Анастасія Цимбалару
фото: пресслужба ОМКФ
Акторка Анна Саліванчук
Акторка Анна Саліванчук
фото: пресслужба ОМКФ
Сценаристка, режисерка Антоніна Ноябрьова
Сценаристка, режисерка Антоніна Ноябрьова
фото: пресслужба ОМКФ
Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов
Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов
фото: пресслужба ОМКФ

Раніше «Главком» розповідав, що розпочались зйомки романтичної комедії «Потяг «Червона рута»». Водночас відкриття власного бізнесу довело акторку Наталку Денисенко до сліз.

Теги: актор акторка кіно ОМКФ

