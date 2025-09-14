Актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії «Золота Дзиґа»: яка причина

За словами Темляка, він вирішив добровільно відмовитися від кінопремії через «ситуацію» довкола нього

«Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом та атрибутом публічного життя», – заявив актор

Актор Костянтин Темляк, якого звинуватили в домашньому насильстві, вирішив відмовитися від отримання нагороди кінопремії «Золота дзиґа» в номінації «Найкраща акторська робота». Як інформує «Главком», про це повідомили творці стрічки «БожеВільні», за роль у якій відзначили актора.

За словами Темляка, він вирішив добровільно відмовитися від кінопремії через «ситуацію» довкола нього, що «вимагає розв’язання в особистому та юридичному порядку».

«Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом та атрибутом публічного життя. Мій вибір – зосередитися на роботі й на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки», – заявив актор.

Напередодні українська кіноакадемія назвала переможців дев’ятої національної кінопремії «Золота дзиґа». Серед них був і Темляк, що отримав статуетку за роль у фільмі «БожеВільні».

Організатори зауважили, що відзнака Темляка «має інший контекст і сприйняття» через кримінальне провадження проти нього, і засудили «будь-які прояви насильства». Проте пояснили: нагорода – «це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи».

Що відомо про скандал з актором?

8 серпня фотографка Анастасія Соловйова, яка раніше зустрічалася з Темляком, публічно звинуватила його в психологічному та фізичному насильстві, а також у наркотичній і алкогольній залежності.

Темляк визнав, що завдавав дівчині фізичну шкоду, публічно вибачився та заявив про готовність понести відповідальність.

Пізніше Анастасія Соловйова оприлюднила листування, в якому актора звинуватили у розбещенні неповнолітньої дівчини.

Як відомо, дружина актора, Анастасія Нестеренко, заперечила наявність аб’юзу в їхніх стосунках.

До слова, адвокати Анастасії Соловйової повідомили, що за їхньої участі з фотографинею провели першочергові слідчі дії. Також юристи вказали на подвійні стандарти Української кіноакадемії щодо військовослужбовця, актора Костянтина Темляка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі юридичної компанії.

«З моменту, як ми стали її представниками, Анастасію офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі. За нашої участі з нею провели першочергові слідчі дії. Ми зібрали й передали поліції факти, що свідчать не лише про насильство над нею, а й про інші випадки насильства щодо жінок і навіть про ймовірне розбещення неповнолітньої. Мова не про один випадок, а про системне насильство», – йдеться в заяві.

Київський національний драматичний театр на Подолі засудив насильство, але не уточнив, чи залишиться Темляк у трупі.