Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії «Золота Дзиґа»: яка причина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
За словами Темляка, він вирішив добровільно відмовитися від кінопремії через «ситуацію» довкола нього
фото з відкритих джерел

«Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом та атрибутом публічного життя», – заявив актор

Актор Костянтин Темляк, якого звинуватили в домашньому насильстві, вирішив відмовитися від отримання нагороди кінопремії «Золота дзиґа» в номінації «Найкраща акторська робота». Як інформує «Главком», про це повідомили творці стрічки «БожеВільні», за роль у якій відзначили актора. 

За словами Темляка, він вирішив добровільно відмовитися від кінопремії через «ситуацію» довкола нього, що «вимагає розв’язання в особистому та юридичному порядку».

«Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом та атрибутом публічного життя. Мій вибір – зосередитися на роботі й на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки», – заявив актор.

Напередодні українська кіноакадемія назвала переможців дев’ятої національної кінопремії «Золота дзиґа». Серед них був і Темляк, що отримав статуетку за роль у фільмі «БожеВільні».

Організатори зауважили, що відзнака Темляка «має інший контекст і сприйняття» через кримінальне провадження проти нього, і засудили «будь-які прояви насильства». Проте пояснили: нагорода – «це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи».

Що відомо про скандал з актором?

8 серпня фотографка Анастасія Соловйова, яка раніше зустрічалася з Темляком, публічно звинуватила його в психологічному та фізичному насильстві, а також у наркотичній і алкогольній залежності.

Темляк визнав, що завдавав дівчині фізичну шкоду, публічно вибачився та заявив про готовність понести відповідальність.

Пізніше Анастасія Соловйова оприлюднила листування, в якому актора звинуватили у розбещенні неповнолітньої дівчини.

Як відомо, дружина актора, Анастасія Нестеренко, заперечила наявність аб’юзу в їхніх стосунках.

До слова, адвокати Анастасії Соловйової повідомили, що за їхньої участі з фотографинею провели першочергові слідчі дії. Також юристи вказали на подвійні стандарти Української кіноакадемії щодо військовослужбовця, актора Костянтина Темляка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі юридичної компанії.

«З моменту, як ми стали її представниками, Анастасію офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі. За нашої участі з нею провели першочергові слідчі дії. Ми зібрали й передали поліції факти, що свідчать не лише про насильство над нею, а й про інші випадки насильства щодо жінок і навіть про ймовірне розбещення неповнолітньої. Мова не про один випадок, а про системне насильство», – йдеться в заяві.

Київський національний драматичний театр на Подолі засудив насильство, але не уточнив, чи залишиться Темляк у трупі.

Читайте також:

Теги: театр скандал актор дружина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп несподівно зателефонував до Норвегії
Скандальний дзвінок Трампа: чому президент США цікавився Нобелівською премією перед Аляскою
15 серпня, 10:56
Призначення Флоріана вважається частиною курсу адміністрації Петро на просування прав меншин і подолання дискримінації в суспільстві
Скандальне призначення в Колумбії: міністром став ексактор фільмів для дорослих
20 серпня, 09:30
Данилко відмовляється перекладати свої хіти українською
Відомий український співак назвав причину, через яку Вєрка Сердючка не хоче перекладати свої хіти
23 серпня, 18:58
Директорка столичної гімназії №109 Віталія Полякова влаштувала перевірку форми на вході до закладу
Що відомо про керівницю столичної гімназії, яка влаштувала конфлікт через шорти
4 вересня, 09:49
Гончаренко очікує на офіційну реакцію від генерального прокурора
Скандал у Раді: Гончаренко звернувся до генпрокурора через допис нардепа-втікача Куницького
6 вересня, 10:02
Грандіозне шоу зібрало тисячі поціновувачів музики, втім, захід перервала атака окупантів
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
7 вересня, 17:36
Роман Крістін Кебот та Енді Байрона викрила «камера поцілунків» на концерті Coldplay
Жінка, яку заскочили в обіймах керівника на концерті Coldplay, розлучається з чоловіком
8 вересня, 09:40
Актор та фотографиня були разом чотири роки
Ексобраницю актора Костянтина Темляка визнали потерпілою у кримінальній справі
11 вересня, 15:04
Працівники театру про подарунок: Ми були щиро вражені й безмежно раді!
Театр Лесі Українки отримав розкішний подарунок від шанувальниці
10 вересня, 21:30

Життя

Актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії «Золота Дзиґа»: яка причина
Актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії «Золота Дзиґа»: яка причина
У 78 років – геймерка: переселенка з Донеччини грає у шутери і стримить
У 78 років – геймерка: переселенка з Донеччини грає у шутери і стримить
Louis Vuitton випустив гаманець-лобстер за майже $7,5 тис
Louis Vuitton випустив гаманець-лобстер за майже $7,5 тис
Через вбивство Чарлі Кірка знято з ефіру епізод «Південного парку»
Через вбивство Чарлі Кірка знято з ефіру епізод «Південного парку»
Замість коментарів про смерть Кірка Трамп розповів про будівництво бального залу
Замість коментарів про смерть Кірка Трамп розповів про будівництво бального залу
У родині американця вперше за 108 років народиться дівчинка
У родині американця вперше за 108 років народиться дівчинка

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua