Бейонсе в откровенном наряде показала награду за поддержку лгбт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бейонсе Фото: instagram / beyonce

Популярная американская певица порадовала поклонников новыми фото

37-летняя Бейонсе (Beyonce) и ее муж, 49-летний музыкант Джей Зи (Jay Z), стали лауреатами еще одной престижной премии. На этот раз супруги получили награду от GLAAD - американской ЛГБТ-организации.

Вечер 28 марта артисты провели в отеле Beverly Hilton, где проходила 30-я ежегодная церемония GLAAD. Музыканты стали лауреатами в номинации «Авангард», которую вручают за содействие принятию гомосексуальных и трансгендерных людей в обществе.

Бейонсе призналась, что ошеломлена наградой. Она призвала всех любить и поддерживать близких людей и поделилась историей своей семьи: ее дядя был открытым геем и это создавало для него большие трудности в жизни.

В Instagram певица выложила несколько фотографий с церемонии. На одном снимке супруги стоят с полученными статуэтками, а на другом Бейонсе позирует в одиночестве. Звезда одета в ее любимом в последнее время стиле - пиджаке на голое тело. Черный пиджак оверсайз с высокими разрезами по бокам похож на платье с мини-юбкой. Дополнили образ черные колготки, туфли с пышными бантами и изящная сумочка.

Джерело: Cosmopolitan