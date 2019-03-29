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    Шоу-биз

    Бейонсе в откровенном наряде показала награду за поддержку лгбт

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    <p>Бейонсе</p> <p>Фото:&nbsp;instagram / beyonce</p> - Бейонсе в откровенном наряде показала награду за поддержку лгбт

    Бейонсе

    Фото: instagram / beyonce

    Популярная американская певица порадовала поклонников новыми фото

    37-летняя Бейонсе (Beyonce) и ее муж, 49-летний музыкант Джей Зи (Jay Z), стали лауреатами еще одной престижной премии. На этот раз супруги получили награду от GLAAD - американской ЛГБТ-организации.

    Вечер 28 марта артисты провели в отеле Beverly Hilton, где проходила 30-я ежегодная церемония GLAAD. Музыканты стали лауреатами в номинации «Авангард», которую вручают за содействие принятию гомосексуальных и трансгендерных людей в обществе.

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    Бейонсе в откровенном наряде показала награду за поддержку лгбт
    Бейонсе в откровенном наряде показала награду за поддержку лгбт
    Бейонсе в откровенном наряде показала награду за поддержку лгбт
    Фото: instagram / beyonce

    Бейонсе призналась, что ошеломлена наградой. Она призвала всех любить и поддерживать близких людей и поделилась историей своей семьи: ее дядя был открытым геем и это создавало для него большие трудности в жизни.

    В Instagram певица выложила несколько фотографий с церемонии. На одном снимке супруги стоят с полученными статуэтками, а на другом Бейонсе позирует в одиночестве. Звезда одета в ее любимом в последнее время стиле - пиджаке на голое тело. Черный пиджак оверсайз с высокими разрезами по бокам похож на платье с мини-юбкой. Дополнили образ черные колготки, туфли с пышными бантами и изящная сумочка.

     

    Джерело: Cosmopolitan

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