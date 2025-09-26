Білик надихнула Соловій одягнути весільну сукню. Все закінчилось поліцією

Музична виконавиця повернулась до випуску релізів після тривалої перерви

Співачка Христина Соловій презентувала новий трек «Галіція». Одночасно вийшов кліп, в якому 32-річна з'являється в білій весільній сукні з фатою на голові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Христини Соловій.

За словами Соловій, їй подобається відчувати спадкоємність жіночої поп-лірики 1990-х. Христина зізналась, що вона фанатка співачки Ірини Білик. Музика народної артистки України сформувала Соловій, як музичну виконавицю. В новому кліпі Христини образ нареченої з'явився не просто так. У відеороботі є асоціації з творчістю Ірини Білик.

«Поетизація почуттів в піснях Ірини, ця особлива жіноча оптика, наївна дивакуватість та хаотичність. Все це мені близьке. Ще у кліпі «Серце» я почала цитувати її образ до альбому «ОМА». У новому відео теж є такі відсилки: фото з афіші, як на фотосесії Білик до альбому «Країнa»; сaм образ нареченої втікачки, як у кліпі «Любовь яд» початку нульових. До речі, дуже чекаю українську версію цієї пісні», – зізналась Соловій.

Ірина Білик в кліпі «Любовь яд» скриншот: YouTube/mamamusicua

У кліпі «Любовь яд» Ірина Білик у весільній сукні сидить на задньому пасажирському місці. Христина Соловій же у своєму відео «Галіція» за кермом автомобіля.

Христина Соловій у новому кліпі скриншот: YouTube/KhrystynaSoloviy

Кліп «Галіція» наповнений символами й відсилками до легендарних кліпів тієї епохи, але крізь призму особистої історії самої Христини. До речі, в кінці відео Соловій зупиняє поліція. На цьому сюжет кліпу завершується. Соловій стверджує, що композиція – провісниця її нового альбому. Він стане дослідженням музичної свободи першого десятиліття Незалежності України.

Зазначимо, що в листопаді 2024-го Соловій оголосила про тимчасову паузу в гастрольній діяльності. Зіркова уродженка Львівської області зосередилась на написанні нового матеріалу та подорожах.

Раніше «Главком» розповідав, що колишній продюсер Ірини Білик зробив їй подарунок.. Водночас співачка Маша Кондратенко стала однією з ведучих Нацвідбору на «Дитяче Євробачення-2025».