Відома співачка стала однією з ведучих Нацвідбору на «Дитяче Євробачення-2025»

Музична виконавиця Маша Кондратенко вже має досвід співпраці з «Суспільним Мовленням»

Співачка Маша Кондратенко доєдналась до беззмінних ведучих Нацвідборів на конкурс «Дитяче Євробачення». Вже 12 жовтня разом з Тімуром Мірошниченком та Анною Тульєвою вона з'явиться на сцені телевізійного концерту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Мовлення».

«Скажу чесно: я морально готуюсь до цього! Бо я мегаемпат і впевнена, що під час конкурсу буду дуже хвилюватись не тільки за свою роль ведучої, а в першу чергу за маленьких конкурсантів. Бо памʼятаю і знаю як ніхто, яке це хвилювання – виступати на конкурсах. Тому в мене є особиста важлива задача на цей день – максимально підтримати діток», – прокоментувала новоспечена ведуча Нацвідбору на «Дитяче Євробачення-2025» Маша Кондратенко.

Цьогоріч на участь у Нацвідборі було подано рекордні понад 510 заявок. До лонглиста увійшли: Владислав Данілевський, Софія Нерсесян, Олівія Ткачик, Ангеліна Глогусь, Лікерія Чирва, Артем Манжура, Олександр і Давид Подлящуки, Рєгіна Кулиненко, Марія Свіязова, гурт «Мрійники» (Артур Біличко, Ірина Гапачило, Дар’я Федина, Вадим Маринець), Ольга Нестерко, Катерина Ватан, Кирило Парієнко (KIRO), Всеволод Скрима, Злата Іванів та Владислав Васицький. У фіналі Нацвідбору на «Дитяче Євробачення-2025» переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Дитячий пісенний конкурс Євробачення вдруге за історію проведення відбудеться у Грузії. Фінал пройде 13 грудня у столиці Тбілісі.

Маша Кондратенко брала участь в Нацвідборі на Євробачення-2025. Вона виступала з піснею «No Time to Cry» (англо-український текст, поєднання електронної музики, етно та хорового співу). Маша була однією з фавориток і отримала по 8 балів від журі і глядачів, але в фіналі посіла третє місце, поступившись гурту Ziferblat. Серед відомих хітів Кондратенко: «Ванька-встанька», «Вогник-вогник», «Ведмеді-балалайки»

