Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Блогерка Роговенко вийшла на звʼязок з ізолятору після арешту в США

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Владислава Роговенко показалася в міграційному ізоляторі в США
фото: кадр із відео

Справою Владислави Роговенко займається Міграційна та митна правоохоронна служба США

Українська блогерка Владислава Роговенко, яку затримали у Флориді (США), вперше прокоментувала свій арешт та розповіла, де нині перебуває. Дніпрянка поділилася деталями під час відеодзвінка з близькими. Як повідомляє «Главком», записом поділилася подруга жінки, блогерка Влада Томсон, однак згодом видалила відео.

Владислава Роговенко підтвердила свій арешт. За її словами, вона посварилася зі своїм партнером Алексом та була нетверезою на той момент. Тоді на інцидент відреагували поліціянти та затримали її. Оскільки чоловік не мав до неї претензій та відмовився писати заяву, справу закрили того ж дня.

«Я скоро планую на вихід, тому розкажу деталі ще трохи пізніше. Просто те, що ви зараз обговорюєте в інтернеті, я вам одразу скажу, закрилося за один день. Просто з цього все почалося. У моїх останніх кружечках у телеграм-каналі, де я скаржилася на наші стосунки, Алекс усе-таки вирішив приїхати до мене туди, в ресторан. І от ми з ним там спілкувалися на дуже сильно підвищених тонах. І хтось із персоналу викликав поліцію. Ну і оскільки я була в нетверезому стані, звісно, мене забрали для подальших розбирань», – розповіла жінка.

Блогерка Роговенко вийшла на звʼязок з ізолятору після арешту в США фото 1
фото: Іnstagram.com/vladyslava_rogovenko1

Попри те, що справу закрили одразу, увагу правоохоронних органів привернули документи українки. За її словами, термін їхньої дії закінчився рік тому. Тому її справою зайнялася Міграційна та митна правоохоронна служба США (ICE). «Мене передали «айсам» (ICE – Immigration and Customs Enforcement (Міграційна та митна правоохоронна служба США), оскільки в мене закінчилися документи вже рік. Слава Богу, що мама знаходиться тут. І мої діти зараз знаходяться з нею. Алекса мама допомагає і допомагає з Лією. Тому не переживайте теж за мою маму».

На відео блогерка показалася з посмішкою на обличчі, заявила, що постійно залишається на зв’язку та незабаром має вийти на волю. «Так що не переживайте, все нормально. Скоро проведу вам тут екскурсію. У мене весь час є відеозв’язок, щоб ви розуміли. Відеозв’язок, я весь час із телефоном та планшетом ходжу», – додала вона.

Блогерка Роговенко вийшла на звʼязок з ізолятору після арешту в США фото 2
фото: Broward County Crime Watch /Facebook

Як розповідав «Главком», 12 жовтня уродженку Дніпра, українську блогерку Владиславу Роговенко, затримали у США. Блогерці було висунуто звинувачення у фізичному насильстві в родині (незаконний фізичний контакт або заподіяння тілесних ушкоджень). Зокрема, затримання відбулося на вимогу федеральної імміграційної служби. 

Теги: українці за кордоном блогер еміграція арешт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ерлінг Голанд готовий посміятися над собою
Голанд відтворив у забігайлівці створений штучним інтелектом вірусний мем
23 вересня, 21:42
Священник Адріан, який постраждав під час нападу з ножем у монастирі, виголошує проповідь
Поранений під час нападу в монастирі у Польщі священник звернувся до вірян із проханням
27 вересня, 17:58
Тимчасовий захист для українців у Німеччині продовжено до 4 березня 2028 року
Німеччина оновила правила захисту українців: кого це стосується
9 жовтня, 05:15
19-річна українка візьме участь у конкурсі «Міс Земля 2026»: що про неї відомо
19-річна українка візьме участь у конкурсі «Міс Земля 2026»: що про неї відомо
9 жовтня, 13:08
Кетіл Крогстад підтримав Україну
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)
12 жовтня, 11:19
На концерті Макса Коржа замайоріли прапори різних країн, зокрема й України
Макс Корж закликав зупинити війну в Україні під час концерту за кордоном (відео)
12 жовтня, 18:49
Фаворитом у рейтингу Наталі стали Ніцца, Канни та невеликі міста біля Середземного моря
Де в Європі комфортніше жити: блогерка порівняла ціни, клімат і менталітет у п’яти країнах
10 жовтня, 18:15
Лефортовський районний суд у Москві обрав кореспонденту японської газети тримання під вартою
Росія арештувала японського журналіста: його підозрюють у шпигунстві
14 жовтня, 03:48
Представниці Уралу, Удмуртії та Берингового моря візьмуть участь у міжнародному конкурсі
Кокошники на «Місіс Всесвіт 2026»: РФ відправила понад 10 учасниць на міжнародний конкурс
15 жовтня, 10:26

Шоу-біз

Блогерка Роговенко вийшла на звʼязок з ізолятору після арешту в США
Блогерка Роговенко вийшла на звʼязок з ізолятору після арешту в США
Колишній сенатор США назвав голлівудського актора, який міг би стати президентом
Колишній сенатор США назвав голлівудського актора, який міг би стати президентом
Хот-доги з вокзалу в Ірпені підірвали мережу: Ектор Хіменес-Браво провів дегустацію
Хот-доги з вокзалу в Ірпені підірвали мережу: Ектор Хіменес-Браво провів дегустацію
Автор хіта «Гарно так» заспівав зі своїм двійником та підірвав мережу (відео)
Автор хіта «Гарно так» заспівав зі своїм двійником та підірвав мережу (відео)
Річниця трагічної ДТП з акторами «Дизель шоу»: колеги покійної Марини Поплавської показали архівні кадри з нею
Річниця трагічної ДТП з акторами «Дизель шоу»: колеги покійної Марини Поплавської показали архівні кадри з нею
Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці
Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua