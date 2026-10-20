Блогерка Роговенко вийшла на звʼязок з ізолятору після арешту в США

Справою Владислави Роговенко займається Міграційна та митна правоохоронна служба США

Українська блогерка Владислава Роговенко, яку затримали у Флориді (США), вперше прокоментувала свій арешт та розповіла, де нині перебуває. Дніпрянка поділилася деталями під час відеодзвінка з близькими. Як повідомляє «Главком», записом поділилася подруга жінки, блогерка Влада Томсон, однак згодом видалила відео.

Владислава Роговенко підтвердила свій арешт. За її словами, вона посварилася зі своїм партнером Алексом та була нетверезою на той момент. Тоді на інцидент відреагували поліціянти та затримали її. Оскільки чоловік не мав до неї претензій та відмовився писати заяву, справу закрили того ж дня.

«Я скоро планую на вихід, тому розкажу деталі ще трохи пізніше. Просто те, що ви зараз обговорюєте в інтернеті, я вам одразу скажу, закрилося за один день. Просто з цього все почалося. У моїх останніх кружечках у телеграм-каналі, де я скаржилася на наші стосунки, Алекс усе-таки вирішив приїхати до мене туди, в ресторан. І от ми з ним там спілкувалися на дуже сильно підвищених тонах. І хтось із персоналу викликав поліцію. Ну і оскільки я була в нетверезому стані, звісно, мене забрали для подальших розбирань», – розповіла жінка.

Попри те, що справу закрили одразу, увагу правоохоронних органів привернули документи українки. За її словами, термін їхньої дії закінчився рік тому. Тому її справою зайнялася Міграційна та митна правоохоронна служба США (ICE). «Мене передали «айсам» (ICE – Immigration and Customs Enforcement (Міграційна та митна правоохоронна служба США), оскільки в мене закінчилися документи вже рік. Слава Богу, що мама знаходиться тут. І мої діти зараз знаходяться з нею. Алекса мама допомагає і допомагає з Лією. Тому не переживайте теж за мою маму».

На відео блогерка показалася з посмішкою на обличчі, заявила, що постійно залишається на зв’язку та незабаром має вийти на волю. «Так що не переживайте, все нормально. Скоро проведу вам тут екскурсію. У мене весь час є відеозв’язок, щоб ви розуміли. Відеозв’язок, я весь час із телефоном та планшетом ходжу», – додала вона.

фото: Broward County Crime Watch /Facebook

Як розповідав «Главком», 12 жовтня уродженку Дніпра, українську блогерку Владиславу Роговенко, затримали у США. Блогерці було висунуто звинувачення у фізичному насильстві в родині (незаконний фізичний контакт або заподіяння тілесних ушкоджень). Зокрема, затримання відбулося на вимогу федеральної імміграційної служби.