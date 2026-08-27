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Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Британії: якою буде їхня нова роль

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Британії: якою буде їхня нова роль
Семирічний Арчі та п'ятирічна Лілібет уже зараховані до британської школи й розпочнуть навчання у вересні
фото з відкритих джерел

Родина прожила у США шість років, перш ніж вирішила повернутися на батьківщину

Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти Арчі й Лілібет прилетіли до Великої Британії приватним літаком у другій половині дня 26 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Що відомо про повернення

За даними британських медіа, родина летіла з Каліфорнії бізнес-джетом Bombardier Global Express XRS і приземлилася в аеропорту Бірмінгема близько полудня. Поліцейського супроводу під час посадки не було – попри те, що питання безпеки роками залишається одним із найбільш чутливих для Гаррі. Торік він програв судову справу, у якій намагався відновити рівень державної охорони для себе й родини під час перебування у Великій Британії.

Гаррі та Меган не мають наміру повертатися до виконання офіційних королівських обов'язків. Вони й надалі залишатимуться приватними особами та непрацюючими членами королівської родини – такий статус подружжя отримало ще у 2020 році, коли відмовилося від офіційних функцій при дворі.

Де оселиться родина і чим займатимуться Гаррі й Меган

Очікується, що Сассекські мешкатимуть у приватному будинку в Котсуолдсі – мальовничому регіоні центральної Англії за дві години їзди від Лондона. Точну адресу не розголошують. Водночас будинок у Каліфорнії подружжя вирішило зберегти. Семирічний Арчі та п'ятирічна Лілібет уже зараховані до британської школи й розпочнуть навчання у вересні – отже, йдеться не про короткий візит, а про тривале перебування в країні.

Гаррі, найімовірніше, приділятиме більше часу благодійним ініціативам, пов'язаним із ветеранами: наступного року в Бірмінгемі відбудуться Invictus Games – міжнародні змагання для поранених і травмованих військових, які він заснував. Меган продовжить розвивати власний бренд As Ever, а британські медіа також писали про можливе повернення герцогині до акторства, хоч офіційно це не підтверджували.

Передісторія: від першого візиту дітей до зустрічі з королем

Переїзду передував цілий літній сезон відвідин Британії. Ще у червні стало відомо, що Сассекські планують вперше за чотири роки привезти дітей на батьківщину Гаррі. У липні принц привіз дружину й дітей на зустріч із королем Чарльзом III – це стало першою особистою зустріччю монарха з онуками більш ніж за чотири роки.

Водночас стосунки Гаррі зі старшим братом принцем Вільямом залишаються напруженими. Після переїзду до США Сассекські неодноразово публічно розповідали про життя при дворі – в інтерв'ю, документальних проєктах та мемуарах Гаррі. Окремим питанням після повернення лишається безпека родини: рівень державної охорони Гаррі переглядали ще після відмови подружжя від королівських обов'язків, а тепер, через фактичний переїзд, це питання знову потребуватиме розгляду. Конкретні умови охорони наразі не розголошують.

Нагадаємо, у липні Гаррі, Меган та їхні діти вже відвідували Британію під час літньої відпустки, зокрема побували в заміській резиденції короля Хайгроув та в родовому маєтку Спенсерів Алторп – домі, де пройшло дитинство принцеси Діани.

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Теги: Велика Британія безпека будинок навчання Король Чарльз III Меган Маркл принц Гаррі

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